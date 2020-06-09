В ГД напомнили о наказании за пьяные аварии на фоне трагедии с Ефремовым

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Нетрезвый человек, виновный в ДТП со смертельным исходом, может понести наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. Об этом на фоне аварии с участием актёра Михамла Ефремова, в которой погиб человек, напомнил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Он отметил, что в 2019 году законодательный орган ужесточил наказание для виновных в пьяных авариях. Эта инициатива, подчеркнул Пискарёв, не только исходила от всех фракций, но и получила общественный резонанс и поддержку граждан.

В сущности, наказание за пьяные ДТП были приравнены к санкциям за убийство. То есть, виновный в гибели одного человека может получить от 5 до 12 лет, если жертв две и более — до 15 лет.

Сейчас идёт следствие, если оно подтвердит, что Михаил Ефремов был пьян, и по его вине погиб человек, то наказание за такое ДТП должно быть самым строгим, закон един для всех, — цитирует Пискарёва «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, дело на актёра Михаила Ефремова, возбуждённое по факту спровоцированной им аварии со смертельным исходом, переквалифицировано на более тяжкую статью. Теперь артисту грозитдо 12 лет лишения свободы, сообщили журналистам информированные источники в МВД.