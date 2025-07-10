В ЕС решили надавить на Россию ожидаемым способом Премьер Италии Мелони призвала усилить давление на Россию с помощью санкций

Страны Европейского союза должны усилить давление на Россию с помощью санкций, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Как передает агентство Reuters, она также призвала поддерживать Украину.

Наш путь ясен: продолжать поддерживать Украину и в то же время сохранять или даже усиливать давление на Россию, прежде всего, с помощью санкций, — сказала она.

Ранее в МИД России отметили, что ЕС предпочитает и дальше вводить антироссийские санкции в ущерб самому себе. Директор департамента экономического сотрудничества ведомства Дмитрий Биричевский отметил, что такой путь ведет в тупик. Однако страны ЕС готовы и дальше «страдать», считает он.

Позже представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что в Евросоюзе подготовили 18-й пакет санкций против Москвы. ЕС удалось развенчать сомнения Словакии по этому поводу и практически принять новые ограничения.

При этом председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что даже самые жесткие санкции Евросоюза не смогут остановить развитие и продвижение России. По его словам, рестрикции в первую очередь наносят вред европейским странам.