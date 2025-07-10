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10 июля 2025 в 16:18

В ЕС решили надавить на Россию ожидаемым способом

Премьер Италии Мелони призвала усилить давление на Россию с помощью санкций

Джорджа Мелони Джорджа Мелони Фото: Chigi Palace Press Office/Filipp/Global Look Press

Страны Европейского союза должны усилить давление на Россию с помощью санкций, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Как передает агентство Reuters, она также призвала поддерживать Украину.

Наш путь ясен: продолжать поддерживать Украину и в то же время сохранять или даже усиливать давление на Россию, прежде всего, с помощью санкций, — сказала она.

Ранее в МИД России отметили, что ЕС предпочитает и дальше вводить антироссийские санкции в ущерб самому себе. Директор департамента экономического сотрудничества ведомства Дмитрий Биричевский отметил, что такой путь ведет в тупик. Однако страны ЕС готовы и дальше «страдать», считает он.

Позже представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что в Евросоюзе подготовили 18-й пакет санкций против Москвы. ЕС удалось развенчать сомнения Словакии по этому поводу и практически принять новые ограничения.

При этом председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что даже самые жесткие санкции Евросоюза не смогут остановить развитие и продвижение России. По его словам, рестрикции в первую очередь наносят вред европейским странам.

Джорджа Мелони
Италия
Евросоюз
Россия
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