03 февраля 2026 в 10:08

В ДНР ликвидировали англоговорящих солдат ВСУ

ВС России уничтожили англоговорящих солдат ВСУ в Торецком ДНР

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
Вооруженные силы России ликвидировали англоговорящих бойцов, выступавших на стороне украинской армии, сообщил ТАСС штурмовик 102-го мотострелкового гвардейского полка 8-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» Дмитрий Акименко. Инцидент произошел во время боев за Торецкое в ДНР.

Мы двинулись, дошли до точки, до которой нам сказали дойти, крикнули в подвал, есть там кто, или нет. Пошла английская речь. Английская была именно речь. И очереди с автоматов пошли с подвала. Ну, мы уже были наготове, мы закидали гранатами, отбежали в сторону, постояли минут десять, — уточнил Акименко.

По словам военного, затем российские бойцы скинули гранаты еще раз. Позже в подвале они обнаружили тела троих противников.

Ранее командир штурмового взвода 102-го гвардейского полка войсковой группировки «Центр» Олег Лозовой рассказал, что иностранные наемники приняли военнослужащего Вооруженных сил России за бойца украинской армии. По его словам, инцидент произошел накануне штурмовых действий.

