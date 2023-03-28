В порнографическом деле художницы Цветковой появился новый поворот Кассационный суд отменил оправдательный приговор художнице Цветковой

Фото: vk.com/julieflower

Юлия Цветкова

Кассационный суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор художнике Юлии Цветковой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), передает Telegram-канал «Осторожно, новости», ранее преследуемой по уголовному делу о порнографии в опубликованных в соцсети рисунках. Теперь дело будет заново рассмотрено судом в Комсомольске-на-Амуре. Художница покинула Россию после оправдательного приговора.

По словам адвоката художницы Александра Пиховкина, суд не смог озвучить мотивы отмены оправдательного приговора, однако на заседании упоминалось, что само по себе название блога Цветковой «Монологи вагины» указывает на порнографичность ее деятельности.

Цветкова начала заниматься активистской деятельностью в 2018 году, уделяя внимание правам ЛГБТ, антимилитаризму и проблемам экологии. В ноябре 2019 года против девушки было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Распространение порнографии». Поводом стали стилизованные изображения женских половых органов авторства Цветковой, опубликованные на одной из страниц в соцсети. Она находилась под домашним арестом до марта 2020 года, после чего мера пресечения была заменена на подписку о невыезде.

В июле 2022 года суд в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края оправдал Цветкову по реабилитирующим основаниям. Прокуратура с этим не согласилась и обжаловала решение, но в ноябре оно устояло во время очередного рассмотрения. После этого девушка эмигрировала из РФ. Затем прокуратура заново обжаловала приговор.