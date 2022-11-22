Суд окончательно оправдал художницу Юлию Цветкову Суд окончательно оправдал обвиненную за рисунки с вагиной художницу Юлию Цветкову

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Суд окончательно оправдал художницу Юлию Цветкову (внесена в РФ в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), которую обвиняли в распространении порнографии за публикацию рисунков вагины в паблике «Монологи вагины» в социальной сети «ВКонтакте», сообщили представители девушки в Telegram-канале, созданном в ее поддержку. Уголовная апелляция состоялась 22 ноября.

Оправдана! Окончательно, — говорится в сообщении.

Цветкову с 2019 года преследовали за опубликованные в соцсети «ВКонтакте» изображения женских тел, которые обвинение сочло порнографией. Помимо уголовного дела, на нее составляли административные протоколы и блокировали паблик.

NEWS.ru подробно рассказывал о деле художницы, которое вызвало большой общественный резонанс. Правозащитные и феминистские организации, а также многочисленные художники, журналисты и арт-деятели считали обвинение абсурдным. Представители консервативных кругов, напротив, требовали жесткого наказания девушки, полагая, что она пропагандирует «нетрадиционный секс». Неизвестные в Сети угрожали Цветковой расправой.

Центральный суд Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 15 июля оправдал Юлию. Адвокат фигурантки допускал, что гособвинение будет обжаловать приговор.