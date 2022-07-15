Прецедентный приговор: что означает оправдание художницы Юлии Цветковой Юристы объяснили уникальность вердикта по длящемуся три года уголовному делу в Хабаровском крае

Фото: «Я/Мы Юлия Цветкова»

Суд в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края оправдал художницу, драматурга и феминистку Юлию Цветкову (внесена властями РФ в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), которую обвиняли в якобы распространении порнографии из-за публикации изображений вагины в соцсети «ВКонтакте». Дело длилось с весны 2019 года и у многих вызывало откровенное недоумение, хотя консервативная общественность требовала для девушки жёсткого наказания, а неизвестные даже угрожали расправой. Помимо уголовного дела на Цветкову заводили административные дела и блокировали её паблик. Практикующие адвокаты, в том числе защитник фигурантки, полагают, что оправдательный приговор — это своего рода прецедент, учитывая, что большинство решений российских судов носит «обвинительный уклон». Подробности — в публикации NEWS.ru.

Провал обвинения

Преследование Юлии Цветковой продолжается более трёх лет. Как рассказывал NEWS.ru, руководительница молодёжного театра «Мерак» из Комсомольска-на-Амуре стала фигуранткой уголовного дела о «распространении порнографии» (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК) весной 2019 года, хотя узнала о нём лишь в ноябре того же года. Причиной стали картинки в паблике «Монологи вагины», доступ к которому блокировали, но затем Хабаровский краевой суд отменил данное решение.

Помимо этого, местные чиновники запрещали проведение в городе фестиваля активистского искусства «Цвет шафрана», где планировался показ постановки Юлии против насилия и гендерных стереотипов. Консервативная часть общества считала произведение «гей-пропагандой», в итоге полиция допрашивала несовершеннолетних участников театра как потерпевших. Также силовики искали порнографию в бодипозитивных рисунках Юлии для проекта «Женщина не кукла». Пока шло следствие по уголовному делу, дважды художницу оштрафовали в общей сложности на 125 тысяч рублей по административной статье об ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних за публикации в соцсетях.

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Как писал NEWS.ru, в суд «порнографическое» уголовное дело было направлено в феврале 2021 года. По словам матери художницы Анны Ходыревой, прокуратура смогла сделать это лишь с четвёртого раза, потому что в нём «практически нет доказательств». Защита Цветковой обращала внимание на то, что «дело это высосано из пальца и абсолютно искусственно создано».

Цветкова четыре месяца просидела под домашним арестом, затем ей изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Находясь под следствием, Юлия объявляла голодовку, а также сталкивалась с угрозами убийства «на улице или дома», исходящими от радикальных гомофобных сообществ. В свою очередь в защиту фигурантки высказались видные публичные персоны, в том числе телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак, актриса Рената Литвинова, писатель Людмила Петрушевская и многие другие.

Как сообщила Анна Ходырева, 15 июля Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал девушку по реабилитирующим основаниям.

Процесс длиною в три года завершился победой стороны защиты. Радуемся, но пока не окончательно. В течение 10 дней прокуратура (гособвинитель требовал для Цветковой заключения в колонии общего режима на три года и два месяца. — NEWS.ru) может пойти в апелляцию, — написала Ходырева в соцсетях.

«Вздохнуть спокойно»

Адвокат художницы Александр Пиховкин в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что приговор стал уникальным явлением. И если его не отменят, это событие будет весьма значимым.

Этот приговор точно является прецедентным. Если он вступит в силу, очень большое число художников, музейных работников, вообще людей искусства смогут вздохнуть спокойно, по крайней мере на некоторое время. Вопрос об исподнем белье для античных статуй на какое-то время станет неактуальным, — подчеркнул Пиховкин.

Фото: «Я/Мы Юлия Цветкова»

Он допускает, что прокуратура будет обжаловать данное решение, но при этом уверен, что «у стороны обвинения нет ни доказательной базы, ни иных оснований обращаться в суд апелляционной инстанции». Однако, по мнению адвоката, «такие мелочи во многих случаях сторону обвинения не останавливают». Пиховкин выразил надежду, что «уважение к хорошо обоснованному решению суда возьмёт верх над амбициями отдельных лиц, возможно, недовольных приговором».

Адвокат Станислав Селезнёв в комментарии NEWS.ru заявил, что приговор суда считает «разумным, законным и обоснованным», потому что обвинение изначально было «абсолютно абсурдным». При этом он полагает, что прокуратуру это не остановит. Об этом же заявила юрист Юлия Федотова, по мнению которой, оправдательные приговоры сегодня «фактически остались только для силовиков и врачей», поэтому защите Юлии Цветковой стоит готовиться к продолжению работы.

Учитывая, что обвинитель запрашивал реальное лишение свободы, а также сам факт оправдательного приговора, который носит для прокуратуры характер разорвавшейся бомбы (многие прокуроры за всю карьеру не встречают ни одного оправдательного приговора), то нет абсолютно никаких сомнений, что прокуратура опротестует приговор, и, возможно, не только в апелляции, но и в кассации, — предположил Селезнёв.

Глава международной правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков придерживается такого же мнения. Он уверен, что прокуратура «почти наверняка будет обжаловать, таковы ведомственные требования и приказы».

Оправдательные приговоры в России отменяют в 800 раз чаще обвинительных. Поэтому нужно ждать апелляции, — резюмировал Чиков.

Недоброжелатели хабаровской художницы уже выразили недовольство приговором. Так, скандальный блогер-гомофоб Тимур Булатов пообещал Цветковой «процессуальный экстаз». Он утверждает, что против активистки «уже сшито» новое уголовное дело якобы за «изображение орального секса» в соцсетях.

Фото: «Я/Мы Юлия Цветкова»

Параллельно с рассмотрением уголовного дела Юлии Цветковой в Комсомольске-на-Амуре с марта 2021 года тянется административное дело с требованием заблокировать паблик «Монологи вагины», в котором прокуратура усмотрела «порнографические изображения женских половых органов». Сейчас рассматривается уже вторая апелляция на решение о блокировке.

До оправдательного приговора Цветкова говорила, что если это сообщество во «ВКонтакте» будет признано порнографией и заблокировано, то «фактически уголовный суд получает карт-бланш», но на одном из недавних заседаний поступило ходатайство об истребовании документов из уголовного дела. В итоге процесс отложили на август. Так что пока ставить точку в злоключениях хабаровской художницы, ставших своего рода ареной противостояния сторонников запретов и свобод, пока рано.