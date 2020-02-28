Силовики Хабаровского края завели второе за последний год уголовное дело о «распространении порнографии» в отношении местных ЛГБТ-активистов. Первой фигуранткой стала 26-летняя Юлия Цветкова из Комсомольска-на-Амуре, которая работает режиссёром молодёжного театра. В настоящее время она находится под домашним арестом и получает угрозы убийством от правых радикалов. Вторым проходящим по такому делу стал хабаровский правозащитник Сергей Арнаутов. Его обвинили в распространении видео «для взрослых» в соцсети. NEWS.ru обратил внимание на то, что и ранее в регионе происходили похожие резонансные истории, в которых прослеживается явная тенденция.

Схватились за «ЛадоХу»

Недавно силовики задержали активиста хабаровского правозащитного ЛГБТ-движения «ЛадоХа» Сергея Арнаутова. Полицейские пришли к нему с обыском 21 февраля и изъяли компьютер и телефон.

Как считают власти, в 2017 году он якобы добавил порно-ролик на страницу под ником «Сергей Сергеевич» в соцсети «ВКонтакте». Аккаунт в настоящее время уже удалён, а его вероятный создатель стал фигурантом дела по ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов» с использованием Интернета. За это правозащитнику грозит до шести лет заключения. В настоящее время Арнаутову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат активиста Яков Пушкарёв отказался комментировать NEWS.ru дело и раскрывать его подробности. Зато несколько слов в связи с инцидентом сказал юрист Российской ЛГБТ-сети Александр Белик. По его мнению, речь идёт о системном преследовании.

Мы видим удручающую тенденцию давления на представителей ЛГБТ-сообщества делами по статьям уголовного кодекса, никак не связанным с активизмом, — прокомментировал ситуацию Белик.

Примечательно, что первыми о злоключениях Арнаутова «с чувством глубокого удовлетворения» сообщили местные Telegram-каналы правоконсервативного толка, а также экс-депутат гордумы Хабаровска от «Единой России» Андрей Никонов. Кроме того, он резко негативно высказывается про феминистку, ЛГБТ-активистку и драматурга из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову, попытавшуюся открыть в регионе отделение Российской ЛГБТ-сети.

Знакомьтесь — Сергей Арнаутов, администратор группы «Хабаровское Общественное Движение „ЛадоХа“». Под этим странным названием скрывается настоящее ЛГБТ-сообщество, переполненное пропагандистскими роликами и постами. Судя по контенту группы, гомосексуализм — это прекрасное явление, а Юлия Цветкова — настоящая героиня. К слову, Арнаутов — друг Цветковой, что прекрасно видно по общему стилю работы. Например, группы обоих ЛГБТ-активистов открытые и дети легко могут зайти в эти сообщества и подвергнуться разрушительной для их психики пропаганде. Но в чём-то Арнаутов даже превзошёл Цветкову. Так, у него есть фейковый аккаунт, где «активист» публикует гей-порно. Интересно, сколько ещё таких деятелей живут в нашей стране и работают на разложение общества и семьи? Радует одно — адекватных и здравомыслящих людей в России гораздо больше, да и традиции для русского народа имеют огромное значение. Так что, ЛГБТ не пройдёт! Но расслабляться в любом случае не стоит. Нужно постепенно разоблачать сеть гей-пропагандистов, выводя их на чистую воду и давая их деятельности максимальную огласку. Как показывает практика, после разоблачения одного ЛГБТ-активиста, резко активизируется другой. Цветкова, Арнаутов... Интересно, кто следующий? Андрей Никонов экс-депутат хабаровской городской думы от «Единой России», президент общественной организации «Дело жизни» экс-депутат хабаровской городской думы от «Единой России», президент общественной организации «Дело жизни»

Хабаровский единоросс, некогда имевший отношение к ряду коммерческих фирм и возглавлявший ассоциацию местных таксистов, сегодня руководит общественным движением «Дело жизни». В учредительных документах данной структуры указано, что это «региональная общественная организация по защите прав и свобод человека». На её странице в одной из соцсетей первым делом можно увидеть сине-фиолетовые купола церкви и немного постов про православие.

Андрей Никонов/vk.com

Сторонник традиционных ценностей Андрей Никонов уже не первый год сражается с гомосексуалами и «влиянием Запада». Так, в 2017 году он негативно отзывался о планах проведения гей-парада в Хабаровске и вместе с известным «Национально-освободительным движением» охранительского толка участвовал в акциях против решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего дискриминационным федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». (Данный документ счёл запрещёнными для детей сведения, «отрицающие семейные ценности» и «пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения». Суд в Страсбурге подчеркнул, что этот закон нарушает европейскую конвенцию о правах человека.)

Театр абсурда и угроз

Руководительница молодёжного театра «Мерак» из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова стала фигуранткой дела о «распространении порнографии» в 2019 году. Незадолго до этого местные чиновники запрещали проведение в городе фестиваля активистского искусства «Цвет шафрана», где планировался показ постановки против насилия и гендерных стереотипов «Розовые и голубые». Определённая часть общества восприняла её как связанную с «гей-пропагандой», в итоге полиция допрашивала несовершеннолетних участников театра как потерпевших. Также силовики искали порнографию в бодипозитивных рисунках Юлии для проекта «Женщина не кукла».

Дело (по статье 242 УК. — NEWS.ru) было заведено ещё весной 2019 года. Задержали меня по нему 20 ноября 2019-го, собственно, тогда я узнала о том, что оно есть. В связи с чем я не могу сказать, так как я давала подписку о неразглашении. По этой статье не предусмотрен штраф. Предусмотрен срок от двух до шести лет. Также на меня завели уже второе административное дело начиная с ноября 2019 года. По первой административке «за пропаганду» («гомосексуализма». — NEWS.ru) мне уже выписали штраф в 50 тысяч рублей. Никакая защита, экспертизы и инстанции не помогли. По этой статье предусматривается штраф от 50 до 100 тысяч. Думаю, что по второй административке сценарий будет такой же, как по первой. Юлия Цветкова драматург, ЛГБТ-активистка, феминистка драматург, ЛГБТ-активистка, феминистка

Как сообщили NEWS.ru источники в Хабаровском крае, уголовное дело на Юлию Цветкову могли завести из-за рисунков, размещённых в группе во «ВКонтакте» «Монологи вагины», посвящённой женскому телу. Там, в частности, были изображения, отдалённо напоминающие женские половые органы.

Юлия Цветкова/facebook.com

Дело в том, что, согласно упомянутому выше закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», порнография — это «информация, представляемая в виде натуралистических изображений или описания половых органов человека и (или) полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера». То есть закон даёт большое поле для фантазий, с помощью которых даже похожая абстракция, не имеющая никакого отношения к разврату, может лечь в основу уголовного преследования.

Из второго административного дела девушки, которое не является засекреченным, следует, что материалы для него собирал отдел по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом управления ФСБ по Хабаровскому краю.

После того, как о деле Цветковой стало известно, в разных городах страны прошли акции солидарности с ней.

Парадоксально, но преследование привело в мою жизнь очень хороших людей. Таких, за которых можно выйти на баррикады или сесть в тюрьму. И если мне придётся сесть в тюрьму, мысль о том, что на свободе меня ждут такие люди, даст мне продержаться. Желаю всем иметь таких друзей, — заявила Цветкова.

Недавно известная московская художница и галеристка Айдан Салахова запустила флешмоб в защиту хабаровчанки под хештегом #вагинадляследователя. Суть интернет-акции, которую уже поддержали десятки пользователей, заключается в публикации изображений, на которых запечатлены предметы, смахивающие на половые органы.

AIDAN SALAKHOVA/facebook.com

Но кроме товарищей, у Цветковой появились и недруги. Девушка, в частности, столкнулась с угрозами убийством со стороны злоумышленников из полулегального и полумифического движения «Пила». Несмотря на огласку в СМИ, силовики пока не дали правовую оценку этому инциденту.

Пока ещё никто не реагировал, прошло слишком мало времени. Насколько я знаю, полиция почти никогда не реагирует на подобные заявления — ни когда активистам угрожают, ни когда «минируют» ЛГБТ-мероприятия (речь идёт об имеющих место фактах телефонного терроризма во время мероприятий на оппозиционную, гендерную и ЛГБТ-тематику. — NEWS.ru). Полгода назад я вместе с другими активистами уже подавала заявление на «Пилу». Реакции не было никакой. Когда я давала объяснения в полиции, мне сказали, что угрозы по Интернету — это несерьёзно. Вот если бы вломились ко мне в квартиру или нож к горлу приставили, тогда да, — рассказывает Цветкова.

Активистка также обратила внимание на то, что «в век цифровых технологий одна из самых оплачиваемых служб страны не может отследить IP-адрес, когда это может сделать простой школьник».

Я знаю, что в большинстве своём, сотрудники полиции против ЛГБТ. Исключения бывают, но редко. Примешивается то, что у нас в законодательстве почти нет защитных механизмов для тех, кому угрожают. Мало практики — активисты не так часто обращаются в полицию, как может показаться. Так что на мой взгляд здесь сочетание нежелания и невозможности действовать, — резюмирует Цветкова.

По её словам, до последнего времени они с Сергеем Арнаутовым были единственными активистами в Хабаровском крае, которые занимались защитой прав ЛГБТ. Их предшественники были вынуждены эмигрировать из России. Речь идёт о преподавателе Александре Ермошкине и журналисте Олеге Потапенко.

Девиация или тренд?

В июле 2015 года Ермошкин уехал в США после того, как федеральное телевидение обвинило его в якобы сотрудничестве с иностранными спецслужбами. В мае того же года на него напали и избили в ходе акции против гомофобии в Хабаровске. По факту нападения заведено уголовное дело, но найден ли злоумышленник — неизвестно.

Хабаровский журналист и открытый гей Олег Потапенко бежал из России в Штаты в 2014 году, он попросил там политическое убежище, хотя обвинений по каким-либо уголовным преступлениям российские власти ему предъявить не успели.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Эмигрировать Потапенко удалось лишь со второй попытки в ноябре 2014 года. В предыдущий раз силовики задержали его в аэропорту и отобрали гаджеты под предлогом проверки наличия на них материалов с гостайной. Тогда же он обнаружил, что из внутреннего и заграничного паспортов вырезаны листы. В тот день до этого инцидента Потапенко возле подъезда остановил полицейский и отобрал документы под предлогом проверки на совершённое неподалёку ограбление. Из-за их порчи Потапенко оштрафовали на 2 тысячи рублей по ст. 18.1 КОАП за «нарушение правил пересечения государственной границы». Также власти региона требовали от него около 1,5 млн рублей. Эту сумму портал «Амурбург», редактируемый Потапенко, получал в рамках поддержки местной прессы.

Ещё один ЛГБТ-активист из Хабаровска — блогер Андрей Марченко — также сталкивался с давлением. Но в отличие от Юлии Цветковой и Сергея Арнаутова, он стал фигурантом не «порнографической», а «экстремистской» ст. 282.

В сентябре 2014 года, по словам Марченко, силовики пригласили его на неформальную встречу, на которой показали распечаткпи его страниц в соцсетях, а также неких сайтов, где говорилось, что он якобы собирается осуществлять «революцию на деньги Госдепа».

Мы участвовали в международном флеш-мобе против расизма и ненависти и гомофобии, а всё это оказалось перевёрнуто... Что мы, наоборот, пытаемся провоцировать националистов на то, чтобы они выходили, избивали и всё остальное, — рассказывал Марченко.

На следующий день после встречи с сорудниками ФСБ стало известно, что блогер стал фигурантом дела по ч. 1 ст. 280 УК («Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя РФ»). Причиной стала публикация в Facebook о конфликте на Украине с якобы враждой по отношению к социальной группе «россияне». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и заблокировали банковские счета. Вину активист не признал. В конце сентября 2015 года Индустриальный суд Хабаровска назначил Марченко штраф в 100 тысяч рублей, хотя гособвинитель затребовал два года колонии. В итоге подсудимого амнистировали по случаю 70-летия Победы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько резонансных дел о «порнографии», а также по другим статьям УК в отношении хабаровских ЛГБТ-активистов заставляют некоторых задуматься о некой аномалии. Так, поэтесса и феминистка Зоя Фалькова в связи с делом Юлии Цветковой обратила внимание на то, что город Комсомольск-на-Амуре — это едва ли не «блатная» столица России, окружённая местами лишения свободы, соответствующей «романтикой» и модой на тюремные песни. А российская криминальная субкультура (и все, кто в той или иной степени разделяет её «понятия») не считает гомосексуалов за людей.

Многие горожане помнят, с какими почестями осенью 2001 года хоронили вора в законе Евгения Васина (Джема), два десятилетия считавшегося негласным правителем всего Дальнего Востока. Главарь крупнейшей в России криминальной группировки «Общак» «рулил» ей с хабаровской земли, пока не был ликвидирован конкурентами в результате теракта в местном кафе «Фортуна». Эти события — убийство Джема и его похороны — стали значимой вехой в местной новейшей истории и мифологии.

У Комсомольска удивительная история. Когда-то это был центр ГУЛАГа на Дальнем Востоке. Дальше — центр криминального мира. В 1990-е я была ещё маленькой и почти не застала время, когда криминал был у власти. Но знаю такой факт: в городе был дресс-код, полный запрет носить красный цвет, потому что красный — цвет полиции. Немного помню бандитские разборки, заказные убийства. Знаю, что общак был даже в школах. Город до сих пор очень криминальный: наркотики продают в школах, напасть могут на улице даже днём. Многие жители города говорят, что при власти криминала порядка было больше, — вспоминает Цветкова.

По словам активистки, это накладывает отпечаток и «делает острее гомофобию, женоненавистничество».

У нас очень много гомофобии, но нет организованных гомофобов, тех, кто приходил бы сорвать ЛГБТ-мероприятия, например. Это закон действия-противодействия. Активные гомофобы есть там, где есть активные ЛГБТ-инициативы. У нас про ЛГБТ не говорят, инициатив нет, у большинства людей очень дремучее понимание об этой теме, — добавила Цветкова.

При этом она уверена, что злоключения активистов — это не только следствие региональной специфики, но и федеральный тренд. За последние годы в РФ было принято несколько серьёзных законодательных нововведений, призванных защищать «традиционную модель» общества.