Порно белыми нитками: дело Юлии Цветковой передали в суд

Пока Хабаровский край сотрясали протесты в поддержку Сергея Фургала, местные силовики продолжали усиленно работать над заведённым более года назад уголовным делом 27-летней художницы, драматурга и фемактивистки Юлии Цветковой из Комсомольска-на-Амуре. Её «вина», по мнению чиновников и консервативной публики, сводилась к публикации в соцсетях «порнографических» изображений вагины. На девушку, которая работала режиссёром молодёжного театра, силовики составляли и административные протоколы о «гей-пропаганде», иногда к этому подключались даже в ФСБ. На этом фоне анонимы в сети устраивали травлю Цветковой и грозили ей убийством. На днях региональная прокуратура с четвёртой попытки утвердила обвинительное заключение по «порнографическому» делу художницы. NEWS.ru решил выяснить, как развивалась эта история и чем она примечательна.

«Охота» на потерпевших

Как сообщила на своей странице в Facebook мать Юлии Цветковой Анна Ходырева, прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по делу о «распространении порнографии в интернете» (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК). Местные СМИ сообщили со ссылкой на источники в силовых ведомствах, что дело передано в суд. Девушке грозит от двух до шести лет заключения.

ann.khodyreva.9/facebook.com

По версии следствия, Цветкова вела в соцсети «ВКонтакте» паблик «Монологи вагины», где она «разместила несколько изображений обнажённых женских половых органов крупным планом». Анонимный источник ссылается на две экспертизы, которые «подтвердили, что рисунки подобного рода являются порнографией и не имеют художественной ценности». При этом сама обвиняемая автором изображений не является.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году руководительница молодёжного театра «Мерак» из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова стала фигуранткой дела о «распространении порнографии». Незадолго до этого местные чиновники запретили проведение в городе фестиваля активистского искусства «Цвет шафрана», где планировался показ постановки против насилия и гендерных стереотипов «Розовые и голубые». Гомофобная и консервативная часть общества (например, автор блога «Нравственный джихад» Тимур Булатов, который писал на девушку заявления) восприняла её как связанную с «гей-пропагандой». В итоге полиция допрашивала несовершеннолетних участников постановки как «потерпевших». Также силовики искали порнографию в бодипозитивных рисунках Юлии для проекта «Женщина не кукла».

Помимо уголовного дела, за последний год Цветкову трижды штрафовали на 50 тысяч рублей по административным делам за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в интернете». Причём как минимум в одном из этих случаев материалы для производства собирало краевое управление ФСБ.

Позднее девушка столкнулась с угрозами убийством со стороны злоумышленников из полумифического движения «Пила». Несмотря на огласку в СМИ, силовики не давали правовую оценку этому инциденту.

В интервью NEWS.ru адвокат Алексей Бушмаков рассказал об обстоятельствах уголовного дела Юлии Цветковой. По его данным, следствие длилось около 15 месяцев. Начиналось оно «в дознании, затем дело передали в следствие полиции Комсомольска-на-Амуре, потом в городской отдел СК, а после этого в отдел по особо важным делам СК по Хабаровскому краю».

Дело это высосано из пальца и абсолютно искусственно создано. Оно получило огласку, и многие видные общественные деятели высказались по этому поводу. В частности, телеведущий Владимир Познер, актриса Рената Литвинова и другие. Это дело расследовалось и трансформировалось по мере своего усложнения и придания ему важности, наполняясь дополнительными элементами. И постоянно для утверждения обвинительного обвинения следствию чего-то не хватало. В последний момент был введён элемент негативного влияния изображений, которая Цветкова выкладывала у себя на странице в соцсети, — тлетворного и негативного влияния на психику несовершеннолетних. Алексей Бушмаков адвокат адвокат

По его словам, потерпевшими по делу проходят несколько «несовершеннолетних девочек», которые «получили какое-то неправильное представление, причём следствие не говорит, какое». Также неизвестно, какой конкретно «вред» причинили изображения. Адвокат отмечает, что следователи сами вышли на потерпевших, которые до этого не обращались с заявлением в полицию. Силовики нашли их из числа пользователей «ВКонтакте», которые лайкнули картинки, и «вылетели к ним, в частности в Сочи, Новосибирск и Барнаул», уверяет адвокат.

«Кто во что горазд»

Юля Цветкова Юля Цветкова/vk.com

Алексей Бушмаков напоминает, что изначально Юлии Цветковой вменяли в вину 10 изображений, после очередной экспертизы их стало пять. Адвокат подчёркивает, что они не могут быть причиной для заведения «порнографического» дела, поскольку являются сугубо просвещенческими.

Всё это напоминает какую-то вкусовщину — я тут вижу одно, сосед мой видит другое, а кто-то видит третье. Конечно, никакой наукой в этих экспертизах не пахнет. Нет какой-либо методики для определения того, что является порнографией. Поэтому каждый специалист — кто во что горазд, каким-то образом в силу своего жизненного опыта, позиции, своих ментальных особенностей оценивает то или иное изображение как порнографическое или как непорнографическое, — отмечает Бушмаков.

Юрист обращает внимание на описание порнографии в законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Там, в частности, сказано, что «информация порнографического характера — информация, представляемая в виде натуралистических изображения или описания половых органов человека и (или) полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера, в том числе такого действия, совершаемого в отношении животного». Также отмечается, что для детей разрешены «не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной».

По мнению Бушмакова, применить этот закон и определить, что является порнографией, можно в том случае, если какой-либо вред причиняется в том числе и детям. Поэтому, продолжает адвокат, «и были введены те самые девочки, которые лайкнули изображение, выложенное Цветковой в интернет». Он уверен, что «цели сексуального возбуждения и никакой иной Цветкова не преследовала по версии следствия, этот умысел не доказан».

При этом он обращает внимание, что при рассмотрении дел по «порнографической» 242-й статье УК российские суды «не всегда обращают внимание, что необходимо доказывать умысел», а приговоры выносятся разные: «Кто-то признаёт вину и получает уголовный срок, кто не признаёт, то реальный».

Настоящие производители и распространители порнографии не наказываются в России по этой статье. А наказываются те инакомыслящие, которые имеют какую-то точку зрения, пропагандируют определённые ценности, как следствие подозревает, что Цветкова пропагандирует «нетрадиционные» ценности, «нетрадиционный» образ семьи. Если вы зайдёте в соцсеть «ВКонтакте» Комсомольска-на-Амуре, вы увидите столько порнографии, которая никоим образом не блокируется и не ограничивается. И по сравнению с этим картинки Цветковой покажутся детским лепетом, — резюмирует Бушмаков.

«Новое средневековье»

Юля Цветкова Юля Цветкова/vk.com

Одну из экспертиз изображений, которые силовики вменили Юлии Цветковой как «порнографические», делала известная московская художница Айдан Салахова. Она, в частности, доказывает, что данные рисунки нельзя считать нарушением закона, поскольку речь идёт о стилистическом изображении гениталий, а не реалистичном. В противном случае под «осуждение распространения порнографии» попадёт «половина произведений искусства, в том числе и скульптуры Ренессанса».

По закону, порнографией является то, что вызывает сексуальное возбуждение. Если у этих следователей безобидные рисунки Цветковой вызвали сексуальное возбуждение, то надо бы этих следователей отправить на психологическую экспертизу. Если вы почитаете, какие экспертизы у них — это катастрофа. Я думаю, они додавливают Юлию и придрались как бы к порнографии. У нас есть регионы продвинутые и понимающие в искусстве, а также не понимающие в искусстве. Поэтому несовпадение уровней образования Юлии и местного контекста даёт такие результаты. Я считаю, что этим делом создан юридический прецедент, в нашей стране становится опасно рисовать — занимаясь творчеством, можно попасть под уголовное преследование. Айдан Салахова художник, общественный деятель художник, общественный деятель

Также она обратила внимание на то, что соцсети самостоятельно, либо по требованию властей блокируют посты, например, с фрагментом известного произведения искусства, где присутствует обнажённая грудь. Это, по мнению Салаховой, является «всемирной проблемой» и «говорит о том, что мы живём в эпоху нового средневековья».

Примечательно, что Юлия Цветкова — не единственная в Хабаровском крае фигурантка «порнографической» статьи УК. Около года назад силовики задержали активиста местного правозащитного ЛГБТ-движения «ЛадоХа» Сергея Арнаутова. По версии следствия, в 2017 году он якобы добавил порноролик на страницу во «ВКонтакте». В ноябре 2020-го суд приговорил Арнаутова к двум годам лишения свободы условно. До этого его, как и Цветкову, оштрафовали на 50 тысяч рублей за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением сети интернет».

Как рассказывала NEWS.ru сама Юлия Цветкова, ранее она и Арнаутов были единственными в Хабаровском крае деятелями, которые занимались защитой прав ЛГБТ. Их предшественники — преподаватель Александр Ермошкин и журналист Олег Потапенко — были вынуждены эмигрировать из России. По её словам, в Хабаровском крае довольно развита так называемая «блатная культура», что накладывает отпечаток и «делает острее гомофобию, женоненавистничество».

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.