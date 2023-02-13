Прокуратура вновь обжаловала оправдание художницы Цветковой

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Юлия Цветкова

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре решила в очередной раз обжаловать оправдательный приговор художнице, драматургу и феминистке Юлии Цветковой (признана Минюстом РФ иноагентом), ранее преследуемой по уголовному делу о порнографии в опубликованных в соцсети рисунках. Как рассказал NEWS.ru адвокат Александр Пиховкин, прокуратура подготовила кассационное представление на оправдательный приговор и апелляционное определение по уголовному делу. Материалы должен рассматривать Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке. Информацию о дате заседания сторона защиты пока не получила.

С упорством, достойным лучшего применения, местная прокуратура продолжает юридически неуклюжие попытки реабилитировать себя по делу о порнографии, которой — и это уже установлено двумя судебными инстанциями — не было, — подчеркнул Пиховкин.

В своем Telegram-канале Пиховкин уточнил, что прокуратура Хабаровского края привела решение по рассматриваемому отдельно от уголовного административному делу о блокировке блога Юлии Цветковой в качестве преюдиции — обязательности судов принять без проверки доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную силу судебным решением по другому делу с участием тех же лиц. Адвокат подчеркнул, что решения о блокировке блога феминистки «неправосудны», поэтому он продолжает их оспаривать.

Прокуроры, а за ними и административный суд, заявляли, что решение по административному делу никак не касается дела уголовного. Теперь оказалось, что все-таки касается. По крайней мере, так считает обвинитель-истец (прокуратура. — NEWS.ru). Но этот довод, как и остальные, не основан на законе и противоречит ему. Для удовлетворения кассационного представления нет ни единого законного основания, — уверен юрист.

Цветкова начала заниматься активистской деятельностью в 2018 году, уделяя внимание правам ЛГБТ, антимилитаризму и проблемам экологии. В Комсомольске-на-Амуре она создала театр-балаган «Мерак». В ноябре 2019 года против девушки было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Распространение порнографии». Поводом стали стилизованные изображения женских половых органов авторства Цветковой, опубликованные на одной из страниц в соцсети. Она находилась под домашним арестом до марта 2020 года, после чего мера пресечения была заменена на подписку о невыезде.

В июле 2022 года суд в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края оправдал Цветкову по реабилитирующим основаниям. Прокуратура с этим не согласилась и обжаловала решение, но в ноябре оно устояло во время очередного рассмотрения. После этого девушка эмигрировала из РФ.