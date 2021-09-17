В ЦИК озвучили явку по итогам первого дня выборов

Явка на выборах в Государственную думу по состоянию на 20:00 мск по всей России составила 16,85% от зарегистрированного числа избирателей. Эти данные не учитывают число людей, отдавших голос дистанционно, говорится в Telegram-канале Центризбиркома России.

В регионах данные по явке сильно разнятся , следует из сведений, опубликованных на сайте ЦИК. Так, в Москве зафиксирован наименьший процент посетивших участки избирателей — 8,63%. В то же время в Туве в первые день голосования на участки пришли 40,04%.

17 сентября в России стартовали выборы в Госдуму VIII созыва. В отличие от прежних парламентских кампаний, они продлятся три дня — с 08:00 17 сентября по 20:00 19 сентября. Первыми открылись участки на Камчатке и Чукотке, когда в Москве было 23:00 16 сентября, а последние закроются на территории Калининградской области 19 сентября в 21:00 мск. На это время действует запрет на публикацию данных об итогах голосования.

Незадолго до начала выборов стало известно, что в ЦИК решили изменить порядок доступа к онлайн-наблюдению за выборами. Если ранее происходящее на любом участке в реальном времени мог видеть любой гражданин на специальном портале, то теперь эта возможность останется только у избиркомов, кандидатов и политических партий.

В ЦИК объяснили нововведение переходом на трёхдневное голосование. Представители оппозиции и объединений наблюдателей считают, что комиссия ограничивает прозрачность волеизъявления россиян.

Камеры на избирательных участках установили в 2011 году по просьбе занимавшего тогда должность председателя правительства Владимира Путина. Он призвал сделать видео с камер доступными круглосуточно для всех желающих в Интернете, «чтобы страна видела, что происходит у конкретного ящика, чтобы снять напрочь все фальсификации».