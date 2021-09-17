Выборы в деталях: как работает голосование 17–19 сентября

В России стартовали выборы в Госдуму VIII созыва. В отличие от прежних парламентских кампаний, они продлятся три дня — с 08:00 17 сентября по 20:00 19 сентября. Первыми открылись участки на Камчатке и Чукотке, когда в Москве было 23:00 16 сентября, а последними закроются на территории Калининградской области 19 сентября в 21:00 мск. На это время действует запрет на публикацию данных об итогах голосования. NEWS.ru подробно рассказывает об особенностях этого выборного периода.

Кто и как голосует

К 10:00 17 сентября избирательные участки открылись на всей территории России. По словам главы Центризбиркома (ЦИК) Эллы Памфиловой, всего в стране работает 96 тысяч избирательных участков и 348 — в 144 других государствах. Всего власти насчитали 108 млн избирателей в РФ и 2 млн за её пределами.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Помимо очного волеизъявления путём традиционного опускания бюллетеня в урну, избиратели могут принять участие в так называемом дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Оно действует в семи российский субъектах: Москве, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, а также в Севастополе все три дня выборов с 08:00 до 20:00 на порталах vybory.gov.ru и mos.ru . По информации ЦИК, в онлайн-формате проголосовать на выборах в Госдуму собираются более 2,6 млн человек, или около 2,36% от общего числа избирателей.

С 2 августа по 13 сентября проходил приём онлайн-заявлений о желании проголосовать дистанционно. Для этого было необходимо иметь подтверждённую учётную запись на едином портале госуслуг, а также номер мобильного телефона российского оператора связи. Кроме этого, жители Москвы имели возможность подать заявление через портал mos.ru.

РИА Новости Виталий Аньков

Также через Интернет сделать свой выбор могут жители непризнанных ДНР и ЛНР, имеющие российское гражданство. Все они включены в списки избирателей в Ростовской области.

Вопросы к электронике

Некоторые эксперты высказывали опасения по поводу электронного голосования. Вопросы вызывала защищённость системы ДЭГ от вмешательств. В столичном департаменте информационных технологий (ДИТ) результат голосования шифруется на устройстве избирателя, бюллетень не привязан к пользователю, а анонимность обеспечивается за счёт алгоритма «слепой подписи». Однако система ДЭГ закрыта для прямого контроля со стороны наблюдателей, что вызывает у части избирателей опасения.

В первый день голосования, 17 сентября, уже поступили жалобы на работу системы ДЭГ в Москве. Избиратели, в частности, сообщают , что сайт электронного голосования перестал открываться. Глава штаба наблюдателей и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что на онлайн-голосование в Москве идут «небольшие DDoS-атаки».

Софья Сандурская/АГН «Москва»

В системе ДЭГ, к слову, имеется функция отложенного голосования, и избиратель имеет возможность вернуться к заполнению бюллетеня в течение суток после первой сессии. Но так поступать можно не чаще чем раз в три часа.

Как писал NEWS.ru, в июле ЦИК ограничила публичный доступ к видеотрансляциям с выборов. Если раньше, начиная с 2020 года, происходящее на каком угодно участке в реальном времени мог видеть любой гражданин на специальном портале, то теперь эта возможность осталась у избиркомов, кандидатов и политических партий. Представители некоторых партий и объединений наблюдателей полагают, что таким образом ограничивается прозрачность народного волеизъявления, а в ЦИК объясняют, что так пришлось поступить в связи с переходом на трёхдневное голосование, требующее более крупных денежных затрат.

Сколько человек на место

Госдума избирается по смешанной системе. 225 депутатов баллотируются по партийным спискам, ещё столько же — по одномандатным округам.

До участия в выборах допустили 14 партий: КПРФ, «Зелёные», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Яблоко», Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зелёная альтернатива», «Родина» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Также в кампании участвуют 5832 кандидата, из них всего по одномандатным округам выдвинуто 2296 одномандатников, в том числе 10 самовыдвиженцев. Больше всего выдвиженцев от федерального списка «Единой России» (393), меньше всего — от «Новых людей» (195).

Сергей Киселев/АГН «Москва»

По партийным спискам конкуренция составляет 17 человек, а по одномандатным округам — девять человек на мандат.

Кого ещё выбирают в сентябре

Помимо думских в единые дни голосования пройдут региональные выборы в 46 субъектах РФ. В девяти регионах будут выбирать руководителей, в 39 — депутатов заксобраний, в трёх северокавказских республиках (Дагестан, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия) глав субъектов будут утверждать местные депутаты по представлению президента. Кроме того, в РФ проходят выборы городских и муниципальных депутатов. Всего на единый день голосования назначено свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний разного уровня. По словам Эллы Памфиловой, во всех 85 субъектах РФ, будет замещено более 31 тысячи мандатов.