Выборы в деталях: как работает голосование 17–19 сентября

В России стартовали выборы в Госдуму VIII созыва. В отличие от прежних парламентских кампаний, они продлятся три дня — с 08:00 17 сентября по 20:00 19 сентября. Первыми открылись участки на Камчатке и Чукотке, когда в Москве было 23:00 16 сентября, а последними закроются на территории Калининградской области 19 сентября в 21:00 мск. На это время действует запрет на публикацию данных об итогах голосования. NEWS.ru подробно рассказывает об особенностях этого выборного периода.
Кто и как голосует
К 10:00 17 сентября избирательные участки открылись на всей территории России. По словам главы
Помимо очного волеизъявления путём традиционного опускания бюллетеня в урну, избиратели могут принять участие в так называемом дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Оно действует в семи российский субъектах: Москве, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, а также в Севастополе все три дня выборов с 08:00 до 20:00 на порталах
С 2 августа по 13 сентября проходил приём онлайн-заявлений о желании проголосовать дистанционно. Для этого было необходимо иметь подтверждённую учётную запись на едином портале госуслуг, а также номер мобильного телефона российского оператора связи. Кроме этого, жители Москвы имели возможность подать заявление через портал mos.ru.
Также через Интернет сделать свой выбор могут жители непризнанных ДНР и ЛНР, имеющие российское гражданство. Все они включены в списки избирателей в Ростовской области.
Вопросы к электронике
Некоторые эксперты высказывали опасения по поводу электронного голосования. Вопросы вызывала защищённость системы ДЭГ от вмешательств. В столичном департаменте информационных технологий (ДИТ) результат голосования шифруется на устройстве избирателя, бюллетень не привязан к пользователю, а анонимность обеспечивается за счёт алгоритма «слепой подписи». Однако система ДЭГ закрыта для прямого контроля со стороны наблюдателей, что вызывает у части избирателей опасения.
В первый день голосования, 17 сентября, уже поступили жалобы на работу системы ДЭГ в Москве. Избиратели, в частности,
В системе ДЭГ, к слову, имеется функция отложенного голосования, и избиратель имеет возможность вернуться к заполнению бюллетеня в течение суток после первой сессии. Но так поступать можно не чаще чем раз в три часа.
Как писал NEWS.ru, в июле ЦИК ограничила публичный доступ к видеотрансляциям с выборов. Если раньше, начиная с 2020 года, происходящее на каком угодно участке в реальном времени мог видеть любой гражданин на специальном портале, то теперь эта возможность осталась у избиркомов, кандидатов и политических партий. Представители некоторых партий и объединений наблюдателей полагают, что таким образом ограничивается прозрачность народного волеизъявления, а в ЦИК объясняют, что так пришлось поступить в связи с переходом на трёхдневное голосование, требующее более крупных денежных затрат.
Сколько человек на место
Госдума избирается по смешанной системе. 225 депутатов баллотируются по партийным спискам, ещё столько же — по одномандатным округам.
До участия в выборах допустили 14 партий: КПРФ, «Зелёные», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Яблоко», Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зелёная альтернатива», «Родина» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Также в кампании участвуют 5832 кандидата, из них всего по одномандатным округам выдвинуто 2296 одномандатников, в том числе 10 самовыдвиженцев. Больше всего выдвиженцев от федерального списка «Единой России» (393), меньше всего — от «Новых людей» (195).
По партийным спискам конкуренция составляет 17 человек, а по одномандатным округам — девять человек на мандат.
Кого ещё выбирают в сентябре
Помимо думских в единые дни голосования пройдут региональные выборы в 46 субъектах РФ. В девяти регионах будут выбирать руководителей, в 39 — депутатов заксобраний, в трёх северокавказских республиках (Дагестан, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия) глав субъектов будут утверждать местные депутаты по представлению президента. Кроме того, в РФ проходят выборы городских и муниципальных депутатов. Всего на единый день голосования назначено свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний разного уровня. По словам Эллы Памфиловой, во всех 85 субъектах РФ, будет замещено более 31 тысячи мандатов.