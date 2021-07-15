Другое удовольствие: почему ЦИК ограничила доступ к трансляциям с выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России ограничила публичный доступ к видеотрансляциям с выборов. Если раньше, начиная с 2020 года, происходящее на каком угодно участке в реальном времени мог видеть любой гражданин на специальном портале, то теперь эта возможность осталась у избиркомов, кандидатов и политических партий. Представители оппозиции и объединений наблюдателей полагают, что таким образом подчинённые Эллы Памфиловой ограничивает прозрачность народного волеизъявления, а в самой ЦИК ссылаются, что так пришлось поступить в связи с переходом на трёхдневное голосование. NEWS.ru решил узнать, насколько это нововведение может дискредитировать институт выборов в РФ.

Как следует из презентации ЦИК, видеотрансляции будут вестись на служебном портале, доступ к которому будут иметь не все граждане, а только избирательные комиссии разных уровней, а также кандидаты и партии. При этом кандидат сможет посмотреть записи только своего округа, а в субъектах создадут центры наблюдения, куда пригласят представителей всех партий.

Как заявил зампред ЦИК Николай Булаев, изменения связаны с переходом на трёхдневное голосование. В сентябре видеотрансляция с избирательных участков во время выборов в Госдуму будет доступна в 86 центрах общественного наблюдения, где «может находиться любой заинтересованный человек».

Мы все были запрограммированы на голосование на один день. Теперь у нас трое суток, понятно, что это другое удовольствие и за другие деньги. Поскольку в течение трёх суток видеотрансляцию мы не можем обеспечить за те же самые деньги, то мы пришли к выводу, что её нужно обеспечить в первую очередь для тех, кто впрямую участвует в избирательных кампаниях, — цитирует Булаева ТАСС.

По его мнению, от нововведений пострадает только тот, кто «привык отслеживать избирательный процесс сидя на диване» и якобы компилирует записи и «запускает фейки».

В свою очередь правозащитник и юрист Григорий Мельконьянц считает, что нововведение ЦИК «о многом говорит».

Стремительная деградация выборов дошла и до системы видеотрансляций с избирательных участков, которую ввели в 2012 году по инициативе Владимира Путина. С тех пор интернет-трансляции в день голосования были открытыми для всех по принципу «смотрите, нам скрывать нечего». Это был большой шаг вперёд: видеонаблюдателям удавалось ловить «карусели», вбросы, фальсификации при подсчёте голосов и другие нарушения. На руках оставались видеодоказательства. Григорий Мельконьянц правозащитник правозащитник

По его словам, ранее видеонаблюдение за выборами предусматривалось посредством двух порталов. Один из них — это закрытый служебный интернет-ресурс, предназначенный для избиркомов, партий и кандидатов. С его помощью контролируется работоспособность оборудования при подготовке к выборам, а в день голосования — для просмотра видео в режиме реального времени, а также для последующей работы с видеозаписями.

Вадим Жернов/РИА Новости

Также существовал открытый портал трансляций для всех избирателей. На нём можно было как дистанционно наблюдать за голосованием в реальном времени, так и позднее изучать записи.

Именно второй способ онлайн-наблюдения, по словам Мельконьянца, был отменён. Это решение, как считает юрист, является попыткой «скрыть от общества те события, которые будут происходить три дня и две ночи на избирательных участках».

Они явно страхуются от того, что видеонаблюдатели зафиксируют фальсификации, которые снова облетят Интернет. Так что теперь нам демонстрируется новая логика — не смотрите, нам есть что скрывать, — добавил Мельконьянц.

Между тем политолог Сергей Марков считает, что подобное нововведение — это защита российских властей от «атаки на российскую избирательную систему». Поэтому ЦИК таким образом якобы приходится защищать суверенитет.

Это правильное, разумное решение. Это наносит удар по легитимности, безусловно, но это меньшее зло, поскольку против системы российских выборов работает мощная система, включающая институты США, Британии, Канады. На дискредитацию российских выборов выделены миллиарды, поэтому российским властям приходится платить... Приходится платить и деньгами, и некоторым снижением доверия к этому, но заодно и защищать себя. Сергей Марков генеральный директор Института политических исследований генеральный директор Института политических исследований

При этом он признаёт, что в данном случае «фальсификаций может стать больше, но лучше иметь умеренные фальсификации и высокую легитимность выборов, чем отсутствие фальсификаций и удар по легитимности».

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Видеокамеры на избирательных участках появились на президентских выборах 2012 года. Незадолго до этого с соответствующей инициативой выступил занимавший тогда пост премьера Владимир Путин:

Я предлагаю и прошу ЦИК установить веб-камеры на всех избирательных участках страны — их у нас 90 с лишним тысяч, и пусть они работают там круглосуточно. Чтобы страна видела, нужно вывести всё в Интернет.

Власти одобрили эту идею, кабмин выделил 13 млрд рублей на установку 182 тысяч камер. Основным подрядчиком стал «Ростелеком».

В ЦИК уверяют, что система видеонаблюдения на выборах «нигде не применяется так широко, как в России». В ведомстве отмечают, что из 57 стран ОБСЕ похожие технологии имеются только в Азербайджане, Албании, Армении, Грузии, Латвии, Молдове, Румынии, Туркменистане, Узбекистане и на Украине, а также в отдельных штатах и городах США.

В этом году видеонаблюдением в РФ будет охвачено порядка 50 тысяч участков, где голосуют более 80% избирателей.