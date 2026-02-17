Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 15:31

В Челябинске в возрасте 57 лет умер известный писатель

В Челябинске в возрасте 57 лет умер писатель Бавильский

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Писатель Дмитрий Бавильский умер в возрасте 57 лет в Челябинске, сообщил в своем Telegram-канале литературовед Николай Подосокорский. Он назвал Бавильского русским писателем, литературоведом, литературным и музыкальным критиком и журналистом.

В возрасте 57 лет в Челябинске умер Дмитрий Владимирович Бавильский, русский писатель, литературовед, литературный и музыкальный критик, журналист, — написал Подосокорский.

Бавильский родился в 1967 году. Получил две премии журнала «Новый мир» (2006, 2009), Премию Андрея Белого (2014), специальный приз Всероссийской литературно-критической премии Неистовый Виссарион (2020) и другие награды.

Ранее стало известно, что на 101-м году ушел из жизни советский и российский композитор, ветеран Великой Отечественной войны Александр Мерлин. Долгожитель стал автором более трех тысяч музыкальных произведений. Как сообщило Генеральное консульство Российской Федерации в германском Бонне, последние годы жизни музыкант провел в Мюнхене.

До этого стало известно о смерти бывшего директора Российского этнографического музея в Петербурге, историка и философа Владимира Грусмана. Ему было 75 лет. Владимир Грусман выступил вдохновителем множества инициатив, значительно обогативших научно-просветительную работу и международные связи музея.

писатели
умершие
Челябинская область
Челябинск
