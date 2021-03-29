В банках начала дорожать ипотека

https://static.news.ru/photo/b8370b5c-b657-11e9-8b12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Уже четыре региональных банка приняли решение повысить ипотечную ставку, а в апреле этим вопросом займутся ещё две финансовые организации — «Зенит» и МТС Банк.

Пока ставка по кредитам поднимается в рамках 0,1–0,9%, сообщили «Известия» со ссылкой на соответствующие данные финансового маркетплейса «Сравни.ру». Интерпрогрессбанк поднял её на 0,5–0,9%, а «Хлынов» — на 0,4%. Остальные банки не торопятся в этом вопросе.

«Дом.РФ» не менял условия ипотечного кредитования. Банк внимательно следит за динамикой ключевой ставки, пояснили в организации.

Там подчеркнули, что ставки будут зависеть от стоимости фондирования на рынке и экономической ситуации в стране в целом. Пока такие крупные банки, как МКБ, ЮниКредит Банк, «Санкт-Петербург» и Ак Барс Банк, не намерены ничего менять.

Центробанк ранее сообщал, что к 1 февраля на долю ипотечных займов приходится почти 25% выданных физлицам кредитов (17,9% в 2020 году). А общая задолженность россиян по ипотеке составила 9,4 трлн рублей, за год увеличившись на 21,3%.

Не больше пяти тысяч в месяц готовы платить по кредиту 40% россиян. По их мнению, такой платёж не будет обременять семейный бюджет. При этом большинство старается вообще избегать кредитов, просто копить на необходимые вещи, писал NEWS.ru.