В Apple объяснили, почему не могут удалить приложение «Навальный»

Корпорация Apple не может удалить из AppStore приложение «Навальный» с функционалом «Умного голосования» из-за существующих правовых «тонкостей». Такое объяснение представители компании выдвинули на встрече в Совете Федерации, рассказал член СФ Андрей Климов. Об этом пишет ТАСС.

Подробного объяснения отказа удалять приложение из магазина он не привёл.

На заседании представители Apple ссылались на некие правовые тонкости, которые не позволяют материнской компании Apple воздействовать на портал AppStore для удаления приложения «Навальный», — рассказал политик.

Ранее власти РФ потребовали от Google и Apple удалить из магазинов приложение «Навальный», так как, по их данным, оно связано с организацией, которую в России признали экстремистской. Американские IT-гиганты пока не удалили приложение.

15 сентября официальных представителей компаний Google и Apple пригласили на заседание комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Власти предупреждали, что будут считать наличие приложения оппозиционера Алексея Навального в иностранных магазинах вмешательством в выборы РФ.

Приложение имеет функционал «Умного голосования» — проекта оппозиционера Алексея Навального по рекомендациям для голосования на предстоящих выборах в Госдуму для поддержки оппонентов «Единой России». Сайт проекта включён в реестр запрещённых. Накануне «Умное голосование» опубликовало рекомендации для избирателей на предстоящих выборах.