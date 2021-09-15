«Умное голосование» и Собянин одновременно дали рекомендации на выборы

Проект оппозиционера Алексея Навального «Умное голосование» опубликовал рекомендации на предстоящих выборах. Вскоре после этого советы дал мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте.

Соратник Навального Леонид Волков в Telegram написал , что градоначальник выпустил рекомендации ровно через 10 минут после появления данных «Умного голосования».

Проект оппозиционера опубликовал список поддерживаемых кандидатов 15 сентября в 11:15. Один из членов команды проекта, Николай Ляскин, в разговоре с «Дождём» (признан властями РФ иноагентом) объяснял , что для публикации выбирается день, когда кандидата по закону уже нельзя снять с выборов.

В московском списке «Умного голосования» 11 из 15 кандидатов — представители КПРФ. Кроме того, в Ленинградском округе, где оппонентами стали оппозиционные Марина Литвинович и Анастасия Брюханова, проект поддержал последнюю. Всего в России соратники Навального поддержали 137 коммунистов, 48 справедливороссов, 20 представителей ЛДПР, 10 выдвиженцев «Яблока», пятерых кандидатов от «Новых людей», двоих — от «Зелёных», по одному — от «Коммунистов России» и «Партии Роста», а также одного самовыдвиженца (Брюханову).

Собянин, который возглавляет список «Единой России» в Москве, призвал поддержать кандидатов от этой партии и саму организацию. Он перечислил людей, за которых советует отдать голос. Однако среди них не только единороссы, но и самовыдвиженцы.

«Умное голосование» — проект оппозиционера Алексея Навального по рекомендациям для голосования на предстоящих выборах в Госдуму для поддержки оппонентов «Единой России». Сайт проекта включён в реестр запрещённых. В конце июля товарный знак с аналогичным названием и логотипом зарегистрировала компания по продаже овечьей шерсти. После этого у неё появилось право использовать знак любым способом, который не запрещён законом.

5 сентября Арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» использовать сочетание «Умное голосование» в поисковой выдаче по иску компании, владеющей товарным знаком. После этого из поисковой выдачи «Яндекса» пропала ссылка на сайт «Умного голосования». При этом «Яндекс» заявил о планах обжаловать решение столичного Арбитражного суда о запрете показа словосочетания «Умное голосование» как ключевого в выдаче поисковых запросов. Google ссылку пока не удалил.

Также власти потребовали от Google и Apple удалить из магазинов приложение «Навальный» с функционалом «Умного голосования», так как, по их данным, оно связано с организацией, которую в России признали экстремистской. Американские IT-гиганты пока не удалили приложение. В Роскомнадзоре пообещали считать отказ от удаления иностранным вмешательством в выборы.

Выборы в Госдуму и ряд региональных выборов пройдут в России с 17 по 19 сентября. На федеральном голосовании на место в парламенте борются 14 партий, а также кандидаты по одномандатным округам (именно по ним рекомендации дали «Умное голосования» и Собянин).