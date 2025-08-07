Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 11:34

В «Альфе» провели параллель между зумерами и подростками во времена ВОВ

Ветеран «Альфы» Гончаров: СБУ легко вербует подростков из-за нехватки идеологии

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Центральный фронт. Пять героев Советского Союза и их воспитанник. 1943 год Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Центральный фронт. Пять героев Советского Союза и их воспитанник. 1943 год Фото: Григорий Капустянский/РИА Новости

Служба безопасности Украины с легкостью вербует подростков из-за нехватки у них идеологии, в отличие от детей, которые взрослели во времена Великой Отечественной войны, заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Он призвал власти и школы заняться патриотическим воспитанием.

Приведу два трагических примера. Когда началась Великая Отечественная война, все подростки рвались на фронт защищать свою страну. Пацаны убегали, становились сынами полка и так далее. Сейчас наши подростки за деньги убивают своих граждан. Вот такая параллель. И до тех пор, пока наша школа или наша высокая власть не поймут, что мы перестали воспитывать наших детей в той идеологической основе, которая была много-много лет назад, наши подростки будут губить граждан за пять тысяч рублей, новый телефон или кроссовки, — сказал Гончаров.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили о предотвращении покушения на жизнь военнослужащего Минобороны. Преступление готовили подростки с использованием токсичных химических веществ. Они действовали по заданию украинских спецслужб.

