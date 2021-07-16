В администрации президента назвали главный минус ЕГЭ

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал главный минус единого государственного экзамена. Он считает, что натаскивание на сдачу тестов сместило фокус образования школьников, передаёт РИА Новости.

На форуме «Территория смыслов» он отметил, что ЕГЭ, безусловно, сделал поступление в вузы более справедливым, особенно в регионах. Однако у этого экзамена есть и другая сторона медали. Также Кириенко отметил, что в российском образовании не хватает опыта проектного управления.

Я согласен с вами, что проектной работы в школьном образовании почти нет сегодня, и много чего другого, — заявил первый замглавы администрации президента, отметив, что её следовало бы добавить в школьную программу.

Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования намерено изменить порядок поступления в вузы в 2022/23 учебном году, скорректировав правила подачи документов и перечень экзаменов. Проект документа был опубликован на днях, сейчас он проходит стадию публичного обсуждения.

Изменения коснутся предоставления абитуриентам возможности дистанционной подачи документов и порядка прохождения самих экзаменов. При этом результаты ЕГЭ уже не будут приоритетными.