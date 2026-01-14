Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 19:46

Ужин для тех, кто не любит мыть гору посуды: булгур с печенью в одной сковороде — идеально для будней

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Булгур с печенью в одной сковороде — это идеальный ужин для будней и тех, кто ценит свое время и не любит мыть гору посуды.

Его вкус — это насыщенное и сытное сочетание: нежная, сочная печень, ароматная зажарка из лука и моркови и булгур, который впитывает все соки, становясь невероятно душистым и рассыпчатым.

Для приготовления вам понадобится: 400–500 г куриной или говяжьей печени, 1 стакан булгура, крупная луковица, морковь, 2-3 зубчика чеснока, 2,5 стакана горячей воды или бульона, соль, перец, специи по вкусу, растительное масло. Печень промойте, очистите от пленок, нарежьте небольшими кусочками. Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте до мягкости. Добавьте печень, обжаривайте 4-5 минут до изменения цвета. Посолите, поперчите, добавьте специи и пропущенный через пресс чеснок. Всыпьте булгур, перемешайте. Залейте горячей водой или бульоном так, чтобы жидкость покрывала содержимое на 1,5-2 см. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 15–20 минут, пока булгур не впитает всю жидкость и не станет мягким.

Ранее стало известно, как приготовить куриную грудку под шапкой из запеченных овощей.

400-500 г куриной или говяжьей печени
1 стакан булгура
1 крупная луковица
1 морковь
2-3 зубчика чеснока
2,5 стакана горячей воды или бульона
соль, перец, специи по вкусу
растительное масло
Печень промойте, очистите от пленок, нарежьте небольшими кусочками.
Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте до мягкости.
Добавьте печень, обжаривайте 4-5 минут до изменения цвета. Посолите, поперчите, добавьте специи и пропущенный через пресс чеснок.
Всыпьте булгур, перемешайте. Залейте горячей водой или бульоном так, чтобы жидкость покрывала содержимое на 1,5-2 см.
Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 15-20 минут, пока булгур не впитает всю жидкость и не станет мягким.
