09 февраля 2026 в 14:00

Ужин для ленивых: курник, который готовится сам. Просто сложи всё и забудь на час

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Возьмите курицу, картошку и лук — и приготовьте гениально ленивый курник, который сам превращается в кулинарный шедевр. Это невероятно простое и волшебное блюдо для тех дней, когда нет сил на сложные рецепты, но душа просит праздника.

Получается потрясающая вкуснятина: сочная, ароматная курица, нежный картофель и сладковатый лук, которые томятся под золотистой, мягкой «шапкой» из кефирного теста, впитывая все соки и превращаясь в нечто невероятно цельное и душевное, словно из русской печи.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг куриных бёдер, 800 г картофеля, 1 крупная луковица, соль, приправа для курицы. Для теста: 200 мл кефира, 300 г муки, 1 яйцо, ½ ч.л. соды, ½ ч.л. соли, ⅓ ч.л. сахара, 1 ст.л. растительного масла. Куриные бёдра посолите и обильно посыпьте приправой. Картофель нарежьте средними кубиками, лук — полукольцами. В глубокий противень выложите картофель и лук, сверху разложите курицу. Приготовьте тесто: в миске смешайте кефир, яйцо, соль, сахар и масло, всыпьте муку со содой и быстро замесите мягкое, немного липкое тесто. Раскатайте его по размеру противня и накройте им все ингредиенты, защипнув края. Сделайте на тесте несколько проколов вилкой. Выпекайте в разогретой до 190°C духовке около 1 часа 20 минут, пока тесто не зарумянится, а курица и картофель не станут полностью мягкими. Дайте немного остыть и подавайте, разрезав на порции.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

