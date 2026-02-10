Зимняя Олимпиада — 2026
Сразу три главврача покинули свои посты в Екатеринбурге

В Екатеринбурге за один день свои посты покинули сразу три главных врача крупных медицинских учреждений, передает портал E1.ru со ссылкой на источники в профессиональных кругах. В отставку ушли Ирина Лихачева из «Областного центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний», Роберт Соловьев из 6-й городской больницы и Евгений Барац из ЦГБ № 7.

Лихачева возглавляла тубдиспансер в течение восьми лет, однако в областном Минздраве официальных причин ее увольнения не раскрыли. Кадровые перестановки вызвали широкий резонанс в региональном медицинском сообществе. Сотрудники учреждений связывают уход Соловьева с недавними обысками, которые проводились у него дома, в то время как причины отставки остальных руководителей остаются неизвестными.

Ранее стало известно, что в Свердловской области начались следственные мероприятия в отношении Соловьева и его сына. В конце января правоохранители провели обыски по их адресам проживания. Вскоре после этого суд санкционировал арест главврача по уголовному делу, связанному с посредничеством во взяточничестве.

медики
обыски
больницы
Екатеринбург
