Картофельные «розочки» с ветчиной и сыром — закуска для ужина за 30 минут. «Съедобный букет» к столу

Беру обычный картофель, тонкие ломтики ветчины и сыр — собираю изящные розочки в формочках. Это гениально простое и невероятно красивое блюдо, идеальное для того, чтобы превратить будничный ужин в маленький праздник без долгой подготовки.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие по краям, нежные внутри картофельные «лепестки», прослоенные ароматной ветчиной и расплавленным сыром, который тянется.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупные картофелины, 6-8 тонких ломтиков ветчины, 100 г твёрдого сыра, соль, перец, паприка, растительное масло. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружками. Ветчину нарежьте полосками, сыр натрите. Смажьте формочки для маффинов маслом. В каждую выкладывайте по кругу «лепестки» из картофельных кружков, слегка внахлёст. В центр положите полоску ветчины и щепотку сыра. Аккуратно заверните края, формируя розочку. Посолите, поперчите, посыпьте паприкой. Сбрызните маслом. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до мягкости картофеля и румяных краёв. Подавайте тёплыми, украсив зеленью.

