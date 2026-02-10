Как в детстве и даже лучше: готовлю нежные ватрушки со штрейзелем — про пирожные можно забыть

Если вы никогда не работали с дрожжевым тестом, эти ватрушки — идеальный старт. Простая опара на кефире и четкие пропорции гарантируют успех даже с первой попытки.

Для приготовления этих восхитительных ватрушек мне понадобится для теста: свежий кефир (160 г), живые дрожжи (10 г), сахарный песок (45 г), пшеничная мука высшего сорта (300 г), соль (0,5 ч. л.), сливочное масло (30 г), куриные желтки (2 шт.). Для нежной начинки: творог 9% жирности (180 г), яичный белок (1 шт.), сахар (40 г), ванилин (1 ч. л.). Для хрустящего штрейзеля: мука (30 г), сахар (20 г), холодное сливочное масло (20 г).

Приготовление начинаю с опары: слегка подогреваю кефир до температуры тела, растворяю в нем дрожжи с чайной ложкой сахара, добавляю 3 столовые ложки муки. Накрываю полотенцем и оставляю в теплом месте на 15-20 минут — опара должна подняться и покрыться пузырьками. В подошедшую опару добавляю оставшиеся ингредиенты для теста — растопленное остывшее масло, желтки, соль, сахар и постепенно ввожу просеянную муку. Замешиваю эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Накрываю его и оставляю подходить в теплом месте примерно на 1-1,5 часа. Тем временем готовлю начинку: творог протираю через сито, добавляю белок, сахар и ванилин, тщательно перемешиваю до однородной кремообразной консистенции. Для штрейзеля смешиваю муку с сахаром и натертым на крупной терке холодным маслом, перетираю пальцами до состояния мелкой крошки. Подошедшее тесто обминаю, делю на 8-10 равных частей, формирую шарики. Каждый шарик расплющиваю в лепешку, делаю в центре углубление и заполняю творожной начинкой. Сверху обильно посыпаю штрейзелем. Выкладываю ватрушки на противень с пергаментом и выпекаю в разогретой до 180°C духовке 20-30 минут до золотистого цвета.

