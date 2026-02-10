Лучшее соотношение цены и качества: топ-5 смартфонов 2026 года Флагманские функции по доступной цене: лучшие смартфоны 2026 года

В 2026 году на рынок выйдут новые модели смартфонов, которые порадуют потребителей соотношением цены и качества. Устройства среднего ценового диапазона — от 15 тыс. до 45 тыс. рублей — сегодня становятся оптимальным выбором для рациональных потребителей, предлагая флагманские функции по доступной цене.

Среди лидеров сегмента можно отметить серию REDMI Note 15. Старшая модель серии имеет усиленный корпус с защитой IP66/IP68/IP69/IP69K от пыли и влаги, а также устойчивое к повреждениям стекло дисплея, выдерживающее падение с 2,5-метровой высоты, мощную батарею емкостью 6500 мАч. Также она оснащена обновленными камерами и усовершенствованной обработкой снимков с помощью ИИ. Цена смартфонов серии начинается от 18 990 рублей и доходит до 44 990 рублей в зависимости от комплектации.

Аккумулятор REDMI Note 15 Pro Фото: Пресс-служба diHouse

В числе достойных конкурентов — Samsung Galaxy A56 5G. Смартфон оснащен экраном Super AMOLED, имеет металлическую рамку корпуса, поддерживает eSim, хотя уступает по емкости батареи. Цена — около 30 тыс. рублей.

Еще одна серия смартфонов среднего сегмента, заслуживающая внимания, — это POCO M8. Модель POCO M8 5G по характеристикам почти идентична REDMI Note 15: она лишена водонепроницаемости, но компенсирует это увеличенным объемом оперативной памяти и накопителя. Однако для тех, кто ищет максимальную производительность, интереснее выглядит POCO M8 Pro. Оставаясь в рамках бюджета до 30 тыс. рублей, смартфон предлагает значительно более мощные спецификации на базе процессора Snapdragon 7s Gen 4, отличную автономность с батареей 6500 мАч и быстрой зарядкой, что делает его одним из самых сильных игроков в своем ценовом классе.

Также стоит обратить внимание на Tecno Pova 7, предлагающий баланс производительности и автономности в бюджетном исполнении. Эта модель получила LED‑интерфейс Delta Light — полосу на задней панели, которая реагирует на уведомления, звонки и музыку. Гаджет оснащен мощной батареей на 6000 мАч, ярким 6,78-дюймовым FHD+ IPS дисплеем с разрешением 1080×2460. Этот смартфон имеет приятную цену — около 20 тыс. рублей.

В 2026 году в топе в среднем ценовом сегменте также остается Infinix GT 30. Этот игровой гаджет оснащен восьмиядерным процессором и достойной камерой. Отличительная черта этой модели — монохромная подсветка, которая управляется искусственным интеллектом. Цена на устройство начинается с 22 тыс. рублей.