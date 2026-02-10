Зимняя Олимпиада — 2026
Появились кадры обстрела силовиков в кафе Мариуполя

В Мариуполе мужчина открыл стрельбу в кафе и бросил гранату в силовиков

Мужчина устроил стрельбу в городском кафе Мариуполя, а при попытке задержания привел в действие гранату, сообщили в управлении МВД России по ДНР. По предварительной информации, подозреваемый открыл огонь из автомата Калашникова. В пресс-службе рассказали, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Когда на место происшествия прибыли правоохранители, мужчина обстрелял из автоматического оружия стражей правопорядка и привел в действие имеющуюся у него гранату. Для пресечения противоправных действий злоумышленника силовики открыли ответный огонь, — говорится в публикации.

Ранее в Черкассах мужчина напал на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и силовиков. По данным правоохранителей, 55-летний житель города отказался от проверки документов. Подозреваемого задержали. Ему вменяют покушение на умышленное убийство сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего.

До этого мужчина сломал нос девушке в столичном метро после конфликта из-за денег. На одной из станций неизвестный подошел к пассажирке и начал просить у нее деньги. После отказа он стал оскорблять девушку.

