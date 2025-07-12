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12 июля 2025 в 18:10

Ужин без мороки! Запеканка с курицей, картофелем и грибами: просто и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сочная запеканка с курицей, картофелем и грибами — просто и вкусно! Когда хочется приготовить что-то сытное, ароматное и не требующее особых кулинарных навыков, эта запеканка станет идеальным решением. Нежное куриное филе, слои картофеля, грибы с луком и тягучая сырная корочка — сочетание, от которого невозможно отказаться. Блюдо получается настолько универсальным, что подойдёт и для будничного ужина, и для воскресного семейного обеда. А главное — все ингредиенты доступные и простые.

Начните с подготовки продуктов: куриное филе нарежьте небольшими кусочками, картофель очистите и нашинкуйте тонкими кружочками, шампиньоны порежьте пластинками, а лук — полукольцами. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла, обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте грибы и готовьте до испарения жидкости.

В форму для запекания выложите слоями: половину картофеля, курицу, грибы с луком и оставшийся картофель. Каждый слой немного посолите и поперчите по вкусу. Залейте сливками и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 30 минут. Затем достаньте форму, посыпьте запеканку натёртой моцареллой и верните в духовку ещё на 15–20 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Подавайте горячей, украсив свежей зеленью. Аромат этой запеканки соберёт всех домочадцев на кухню ещё до того, как она окажется на столе!

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запеканки
рецепты
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
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