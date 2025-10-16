Узбекский мясной суп с машем и рисом машхурда — очень вкусный и наваристый! Рецепт-находка

Машхурда — это наваристый и сытный суп узбекской кухни, который представляет собой идеальный баланс вкуса и пользы. Это густое, почти похлебкообразное блюдо, где нежная говядина или баранина сочетается с машем и рисом, создавая уникальную текстуру. Аромат супа складывается из букета восточных специй — зиры, барбариса и паприки, которые делают его вкус глубоким и запоминающимся. Это не просто суп, а настоящее самодостаточное блюдо, которое согреет и насытит в холодный день, став звездой вашего обеденного стола.

Приготовление

Для супа подготовьте 300 г говядины, 75 г маша, 70 г риса, 350 г картофеля, одну луковицу, морковь, помидор и столовую ложку томатной пасты. Из специй понадобятся соль, чайная ложка зиры, паприки и сушеного барбариса, а также лавровый лист. Мясо, нарезанное кусочками, обжарьте в кастрюле. Добавьте нарезанный лук, а через 10 минут — морковь, помидор и томатную пасту, обжаривайте еще 10 минут. Залейте смесь 600 мл воды, добавьте все специи и маш, затем варите под крышкой 20 минут. После этого добавьте нарезанный кубиком картофель и рис, влейте еще около литра воды и варите суп еще 30 минут до полной готовности.

