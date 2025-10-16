Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 14:48

Узбекский мясной суп с машем и рисом машхурда — очень вкусный и наваристый! Рецепт-находка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Машхурда — это наваристый и сытный суп узбекской кухни, который представляет собой идеальный баланс вкуса и пользы. Это густое, почти похлебкообразное блюдо, где нежная говядина или баранина сочетается с машем и рисом, создавая уникальную текстуру. Аромат супа складывается из букета восточных специй — зиры, барбариса и паприки, которые делают его вкус глубоким и запоминающимся. Это не просто суп, а настоящее самодостаточное блюдо, которое согреет и насытит в холодный день, став звездой вашего обеденного стола.

Приготовление

Для супа подготовьте 300 г говядины, 75 г маша, 70 г риса, 350 г картофеля, одну луковицу, морковь, помидор и столовую ложку томатной пасты. Из специй понадобятся соль, чайная ложка зиры, паприки и сушеного барбариса, а также лавровый лист. Мясо, нарезанное кусочками, обжарьте в кастрюле. Добавьте нарезанный лук, а через 10 минут — морковь, помидор и томатную пасту, обжаривайте еще 10 минут. Залейте смесь 600 мл воды, добавьте все специи и маш, затем варите под крышкой 20 минут. После этого добавьте нарезанный кубиком картофель и рис, влейте еще около литра воды и варите суп еще 30 минут до полной готовности.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Венгерский суп «Боб левеш» — густой и ароматный! Идеален для холодной и дождливой осени
Общество
Венгерский суп «Боб левеш» — густой и ароматный! Идеален для холодной и дождливой осени
Растворила сырок в бульоне и добавила рис: секреты обалденного супчика с курицей — готовим за 15 минут
Общество
Растворила сырок в бульоне и добавила рис: секреты обалденного супчика с курицей — готовим за 15 минут
Эту запеканку делаю прямо на сковороде. Капуста, яйцо и сыр — в ход идет все, что под рукой. Без духовки и возни
Общество
Эту запеканку делаю прямо на сковороде. Капуста, яйцо и сыр — в ход идет все, что под рукой. Без духовки и возни
Без раскатки теста и ненужной возни. Вкуснейший пирог с капустой и яйцом за 30 минут — румяное чудо
Общество
Без раскатки теста и ненужной возни. Вкуснейший пирог с капустой и яйцом за 30 минут — румяное чудо
Этот гуляш покорил миллионы: готовим из говядины и с подливкой как в СССР
Семья и жизнь
Этот гуляш покорил миллионы: готовим из говядины и с подливкой как в СССР
супы
рецепты
кулинария
обеды
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Геронтолог связал хроническую усталость с одним патологическим процессом
В Росатоме раскрыли сроки восстановления ЛЭП на ЗАЭС
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с тремя сообщениями
Россиянам объяснили, ждать ли новой пандемии из-за штамма «Стратус»
Россиянам раскрыли, как будет работать закон об онлайн-подписках
«Если только захват Варшавы»: в ГД высмеяли мечты ВСУ о наступлении на РФ
В США затянули публикацию российских данных по делу Кеннеди
В Роспотребнадзоре рассказали об идеальном ежедневном рационе
Заболел живот — и родила: школьница случайно стала мамой из-за дедушки
Стало известно, когда в Москве прекратятся дожди
За чувством слабости пациентки скрывалась огромная опухоль
В Финляндии раскрыли, в чем Трамп хочет догнать Путина
«Я обомлела»: Бабкина вспомнила о первой встрече с Зыкиной
Белесый туман и холод до -7? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Можно ли измерить давление без тонометра?
Педикюр и подология: находим принципиальные отличия
Самые вкусные десерты СССР: рецепт сгущенки — готовим дома
Плановая стрижка обернулась кошмаром для собаки в Москве
В Йемене погиб начальник Генштаба вооруженных сил
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.