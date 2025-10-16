Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 14:02

Без раскатки теста и ненужной возни. Вкуснейший пирог с капустой и яйцом за 30 минут — румяное чудо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заливной пирог с капустой и яйцом — это настоящее спасение для тех, кто ценит и вкусную выпечку, и своё время. Его главное преимущество — простое и быстрое тесто, которое по консистенции напоминает густую сметану и не требует раскатки. Оно идеально сочетается с сочной и ароматной начинкой из тушёной капусты и рубленых варёных яиц. Пирог получается невероятно нежным, румяным и сытным. Это тот самый случай, когда минимум усилий даёт потрясающий результат, способный украсить как будничный ужин, так и праздничный стол.

Для теста подготовьте 200 мл кефира, 2 яйца, 150 г муки, 100 г майонеза, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли. Смешайте все ингредиенты для теста до получения однородной консистенции. Для начинки потушите 400 г мелко нашинкованной свежей капусты с 1 натёртой морковью и 1 луковицей до мягкости, в конце посолите и поперчите по вкусу. Очистите и мелко порубите 3 варёных яйца и смешайте их с остывшей капустой. Форму для выпекания смажьте маслом, вылейте половину теста, равномерно распределите начинку и залейте оставшимся тестом. Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

