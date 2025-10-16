Я добавила один ингредиент — и шарлотка стала волшебной: секрет внутри

Классическая шарлотка с яблоками — один из самых любимых домашних десертов. Для приготовления потребуется три средних яблока, три яйца, один стакан сахара, один стакан муки и щепотка разрыхлителя.

Яйца с сахаром взбиваются до пышной массы, затем аккуратно добавляется мука с разрыхлителем. Главный секрет — щепотка корицы. Яблоки нарезаются дольками и укладываются в форму, после чего сверху выливается тесто с добавлением корицы. Шарлотка с яблоками выпекается при 180 градусах около 30–35 минут до золотистой корочки. Готовый пирог оставляют на 10 минут остывать, после чего он становится особенно нежным и ароматным. Подают шарлотку с яблоками к чаю или кофе, иногда посыпав сахарной пудрой.

Простота рецепта и минимальное количество ингредиентов делают этот десерт идеальным для повседневного приготовления, а яркий яблочный аромат создает атмосферу уюта в доме. Любимая всеми классическая шарлотка с яблоками всегда.

