Стало известно, поздравил ли Трамп Путина с прошедшим днем рождения Ушаков: Трамп не поздравил Путина с прошедшим днем рождения

В ходе телефонного разговора 16 октября президент США Дональд Трамп не поздравлял российского коллегу Владимира Путина с прошедшим днем рождения, цитирует ТАСС слова помощника президента РФ Юрия Ушакова. Он напомнил, что глава государства отмечал праздник 7 октября, и эта дата уже «давно прошла».

До этого, честно говоря, не дошло <...> никто этот вопрос не поднимал, этот вопрос не затрагивался, — пояснил Ушаков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин провел свой день рождения в Санкт-Петербурге, где посетил Петропавловский собор и провел совещание с военным командованием. По его словам, в ходе встречи главе государства доложили об обстановке на фронтах.

Сам именинник позже объяснил, что решил провести день рождения в кругу военных, так как именно они сегодня находятся «на переднем плане» и несут основную ответственность за судьбу страны. На пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан Путин отметил, что 7 октября во время встречи обсуждалась ситуация на всех участках линии боевого соприкосновения.