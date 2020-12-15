Генерал-майор ФСБ потребовал от россиян уважения к трудовым мигрантам

https://static.news.ru/photo/6915c832-3f82-11eb-8efc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам следует изменить отношение к трудовым мигрантам, чтобы те не чувствовали себя людьми второго сорта и могли нормально зарабатывать. Такое мнение высказал член высшего совета движения «Сильная Россия» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Если же общество не готово к этому, тогда россиянам придётся выполнять ту работу, которую раньше делали мигранты, чья численность на фоне пандемии серьёзно уменьшилась, предупредил он.

Мы часто говорим о том, что у нас экстремисты, террористы, пятое-десятое. Но я часто обращал внимание на то, что экстремистом человек становится на территории РФ. Он приезжает сюда, зарабатывает деньги, он попадает в совершенно враждебную среду, где его обманывают, унижают, оскорбляют, где он не имеет никаких социальных гарантий и практически социально незащищён, — цитирует Михайлова РИА Новости.

Он подчеркнул, что если относиться к мигрантам как к равным и дать им возможность зарабатывать наравне с россиянами, тогда можно будет восполнить дефицит рабочей силы. Впрочем, процесс этот будет непростым и длительным, считает Михайлов.

При этом, отметил он, приучить россиян к специальностям, на которых обычно работают мигранты, будет сложно, так как общество «по определению очень амбициозно» и чётко делит работу на «престижную» и «непрестижную».

Мы разрушили уважение к рабочим специальностям от слова «совсем». У нас скоро будет возникать дефицит рабочей силы на предприятиях, поскольку старые специалисты уходят, а молодежь не идет на рабочие специальности, — высказал опасение Михайлов.

Ранее в МВД РФ сообщили , что сейчас численность иностранных граждан в России составляет порядка 6,3 млн человек, в то время как в обычных условиях эта цифра колеблется от 9 млн до 11 млн, писал NEWS.ru. В ведомстве указали на то, что наиболее многочисленная категория — это трудовые мигранты, сосредоточенные в крупных городах и экономических центрах.