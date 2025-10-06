Утренний ритуал под угрозой: эти вредные привычки портят зубы

Неправильные привычки при утреннем уходе за зубами могут наносить значительный вред эмали и деснам. Многие люди совершают одни и те же ошибки, следуя устоявшимся, но неверным ритуалам. Понимание правильной техники чистки помогает сохранить здоровье зубов на долгие годы.

Слишком интенсивная чистка приводит к истиранию эмали и рецессии десен. Неправильная техника движений: горизонтальные движения вместо вертикальных выметающих. Чистка сразу после завтрака, особенно после кислых продуктов, когда эмаль наиболее уязвима. Использование слишком жесткой щетки, которая травмирует десны и эмаль. Недостаточное время чистки — менее двух минут, — что не позволяет удалить весь налет. Пропуск чистки языка, где скапливается большое количество бактерий.

Секрет правильного ухода заключается в использовании щетки средней жесткости, пасты с фтором и соблюдении техники чистки в течение двух минут. Оптимально чистить зубы через 30 минут после завтрака, используя зубную нить для межзубных промежутков.

Ранее сообщалось об утренних привычках, которые делают старше. Избегайте этого, и ваш организм обязательно отблагодарит.