Ушла из жизни звезда сериала «Кулагин и партнеры»

Актриса и телеведущая Вероника Ганич скончалась 25 января на 60-м году жизни, сообщила специалист по PR-сопровождению ресторанов Юлия Енькова. Артистка была известна как телеведущая, гастроэксперт и актриса. В частности она исполнила роль в сериале «Кулагин и партнеры», передает The Voice Mag.

Печальная утрата — не стало Ники Ганич, которая в прямом смысле расширяла ресторанную географию страны. <...> Лучезарная, искренняя, интеллигентная, очень теплая по энергетике и одновременно мегадеятельная — она была не просто журналистом, а настоящим другом. <...> Нет слов! Светлая память, — отметила Енькова.

Вероника Ганич родилась 22 июля 1966 года в Кирово-Чепецке. Она окончила Театральное училище имени Щукина, а затем начала работать на телевидении и в кино. Ганич вела программы на НТВ и канале «Россия», снималась в сериале «Кулагин и партнеры», а также занималась гастрономическими проектами и выпускала книги с рецептами.

Ранее актер Дмитрий Марфин, известный по сериалам «След», «Девушки с Макаровым» и «Кулагины», скончался в Тольятти в возрасте 47 лет. По информации коллег, у него оторвался тромб на остановке.