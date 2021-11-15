Уровень коллективного иммунитета в России достиг 49%

В настоящее время уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 49%. В ряде регионов темпы прививочной кампании остаются недостаточными. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании правительственного Координационного совета по борьбе с инфекцией.

Премьер призвал глав регионов взять под личный контроль борьбу с коронавирусом и вакцинацию.

Нужно очень внимательно следить за ситуацией, обеспечить соблюдение ограничительных мер, ускорить темпы вакцинации, — сказал Мишустин.

Он также подчеркнул, что в больницах и поликлиниках должны быть все необходимые лекарства, поскольку от этого зависит качество оказываемой пациентам медпомощи.

Мишустин добавил, что россиян необходимо убеждать прививаться от коронавируса. Только таким образом можно прервать цепочку заболеваемости. Особенно важно, чтобы прививались пожилые россияне.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в планах правительства достигнуть коллективного иммунитета к COVID-19 на уровне 80% к лету 2022 года. Эксперты отметили, что в России низкие темпы вакцинации, поэтому происходит «утечка иммунитета». Дело в том, что спустя три месяца после вакцинации титр антител в организме человека падает втрое, а через полгода — в 10 раз. Поэтому обязательно ревакцинировать ранее привитых граждан, а также прививать переболевших.