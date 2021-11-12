Иммунолог предупредил об «утечке иммунитета» из-за плохой вакцинации

Кандидат медицинских наук Николай Крючков и научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказали, что через три месяца после вакцинации титр антител в организме человека падает в три раза, через полгода — в 10 раз. По словам специалистов, по этой причине переболевших и привитых россиян нужно обязательно ревакцинировать. Об этом сообщает URA.RU.

У нас очень низкие темпы ревакцинации, и происходит „утечка“ иммунитета приличная. Это большая проблема, как сделать так, чтобы люди, которые изначально вакцинировались и переболели, вовремя получили очередную дозу вакцины и сохранили высокий уровень коллективного иммунитета, — поделился Крючков.

Он добавил, что, согласно данным исследований, уровень антител в 300 Bau обеспечит 80% защиты. При этом из-за нового штамма «дельта» необходим уровень, превышающий этот показатель.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что введение обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах заработает только при условии, что эта мера станет полноценно выполняться, а сертификаты не будут поддельными. Он добавил, что положительно относится к инициативе оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.