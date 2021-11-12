Гинцбург назвал единственный вариант, при котором QR-коды будут полезны

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что введение обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах сработает только при условии, что эта мера станет полноценно выполняться, а сертификаты не будут поддельными. Об этом сообщает ТАСС.

Этой меры достаточно для борьбы с пандемией, единственное, чтобы эта мера выполнялась, а не была профанацией, когда коды начинают покупать, — поделился Гинцбург.

Он добавил, что положительно относится к инициативе оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что система QR-кодов будет действовать как минимум до конца февраля. Эксперт отметил, что причиной этому является отказ людей от вакцинации и как только текущие темпы заражения начнут снижаться, люди начнут жаловаться на систему QR-кодов и требовать её отмены.

По его словам, пока число вакцинированных не будет на нужном уровне, всё останется в силе. До этого он заявил, что власти хотят ввести QR-коды повсеместно, так как это является действенной принудительной мерой к вакцинации. При этом он выразил свою поддержку в этом решении.