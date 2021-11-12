Голикова озвучила планы достичь коллективного иммунитета в 80% до лета

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в планах правительства достигнуть коллективного иммунитета к COVID в 80% до лета 2022 года, сообщает РИА Новости. По её словам, меры о QR-кодах из-за коронавируса не затронут детей и подростков.

Вакцинация начинается с 18 лет, поэтому всё регулирование, которое здесь отражено, направлено на граждан старше 18 лет, — заявила вице-премьер.

Голикова также сказала, что главные санврачи регионов получат полномочия принимать меры реагирования, если губернатор не согласен с ними и не представит обоснование.

Она подтвердила, что переходный период при введении QR-кодов продлится до 1 февраля.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России поднялся до 49%. Первый компонент вакцины получили более 63,1 млн россиян, полный курс вакцинации прошли почти 58 млн человек. Тем не менее эпидемиологическая ситуация в большинстве регионов РФ по-прежнему остаётся сложной. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.