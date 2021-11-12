Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг почти 50%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России поднялся до 49%. Первый компонент вакцины получили более 63,1 млн россиян, полный курс вакцинации прошли почти 58 млн человек. Тем не менее эпидемиологическая ситуация в большинстве регионов РФ по-прежнему остаётся сложной. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ситуация осложнилась в пяти субъектах Российской Федерации. Это Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская, Томская области. На тепловой карте портала стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону, — приводит штаб слова вице-премьера Татьяны Голиковой.

По её словам, сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни россиян, как паспорт. Она напомнила, что необходимо достичь коллективного иммунитета в краткие сроки, чтобы остановить развитие пандемии в России.

По данным на 10 ноября, уровень коллективного иммунитета в России составлял 48,4%. Ранее Голикова сообщила, что за месяц необходимо увеличить этот показатель до 80%. Для этого, по её словам, нужно вакцинировать более 20 млн россиян. Вице-премьер подчеркнула, что если в ближайший месяц Россия не достигнет этого показателя, то она потеряет все те результаты и темпы, к которым стремилась.