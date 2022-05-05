Ургант ответил Боякову, пообещавшему плюнуть в него при встрече

Иван Ургант / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Иван Ургант опубликовал ответ режиссёру Эдуарду Боякову, который пообещал плюнуть в него при встрече. В своём Telegram-канале он предположил, что плевок в лицо спасёт его от образования ячменя, тогда как сам Бояков рискует захлебнуться слюной, если в ближайшее время не встретится с телеведущим.

Итак, ничего я не публиковал! Это вообще мой первый пост в Telegram. А это значит, дорогой Эдуард, пришло время глотать! — иронически подытожил ведущий.

Ранее режиссёр Эдуард Бояков высказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» позицию относительно звёзд, покинувших Россию, назвав их «крысами». Особенно досталось от Боякова Ивану Урганту, который находился со своей семьёй в Израиле, а затем вернулся в Москву. Режиссёр предположил, что «эта тварь» получит от него плевок в лицо, если окажется поблизости.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о телеведущем Иване Урганте как российском патриоте, заявил, что у представителя Кремля «несозревшая шкала приоритетов». Руководитель региона указал, что Ургант сначала раскритиковал проведение специальной военной операции на Украине, затем уехал из страны, а потом, «когда политический градус противостояния упал», вернулся обратно.