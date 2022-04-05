Прославивший Бузову режиссёр Бояков пообещал плюнуть в Урганта

Режиссёр Эдуард Бояков, прославивший Ольгу Бузову на сцене МХАТа, высказал свою позицию относительно звёзд, покинувших Россию. Бывший худрук знаменитого театра на своей странице во «ВКонтакте» назвал их «крысами».

Особенно досталось от Боякова Ивану Урганту, который находился со своей семьёй в Израиле, а затем вернулся в Москву.

Если эта тварь окажется на расстоянии плевка от меня, то она его получит. Это гарантировано. Остальное — по ситуации, она ещё не раз нас удивит, не сомневайтесь, — написал режиссёр.

Эдуард Бояков особо отметил, что до этого у него с ведущим были прекрасные отношения.

Я всё-таки с ним знаком. Не раз в ресторане «Пушкин» сидели, в театр ко мне приходил, фотографировались, — пояснил театральный деятель.

Однако при этом Бояков не сомневается, что Ургант ещё не раз удивит людей, «гарантирую», заверил известный режиссёр.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя высказывания представителя Кремля о телеведущем Иване Урганте, заявил, что у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова «несозревшая шкала приоритетов». Руководитель региона указал, что Ургант сначала раскритиковал проведение специальной военной операции на Украине, затем уехал из страны, а потом, «когда политический градус противостояния упал», вернулся обратно.