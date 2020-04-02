Умершая журналистка из Перми до последнего надеялась, что у неё «не корона»

https://static.news.ru/photo/77195fca-74da-11ea-8850-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Редактор пермского издания «Деловой интерес» Анастасия Петрова до последнего верила в то, что у неё обычный сезонный грипп. При этом был ли у неё коронавирус, до сих пор неизвестно.

Известие о смерти Петровой пришло 31 марта, а первые симптомы у неё появились за неделю до этого. Журналистка до последнего делилась новостями о своём состоянии в соцсетях.

Участкового врача она вызвала 23 марта из-за высокой температуры и сильного кашля. Вместе с хорошо знакомой сотрудницей районной больницей они говорили о том, что «ни о какой короне речи не идёт». При этом терапевт в квартиру к Анастасии заходить не стала. Выяснив у Петровой симптомы, она пообещала, что в течение дня к журналистке придут специалисты и возьмут анализы на COVID-19, пишет «Царьград».

Участковый сказала — да вы не переживайте, сезон ОРВИ никто не отменял. Похихикали на тему больничного. Если у вас не корона, оформим всё на приёме. Если у меня корона, мне будет уже фиолетово на больничный, давайте честно, — делилась с подписчиками Анастасия.

Уже на другой день Петрову забрали в стационар и сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Очень классные и профессиональные реаниматологи приходили с аппаратом ИВЛ. Ходят в масках для снорклинга, кстати, помимо масок на рот и нос. Померили кислород в артериальной крови, сказали, что я пока в их помощи не нуждаюсь, но вообще — в группе риска. Велели продолжать дышать кислородом. И если что — они рядом и будут через пять минут, — рассказывала Анастасия.

Эта запись была сделана 24 марта, и больше на её странице не появилось новых постов. Из инфекционной больницы Петрову перевели в медсанчасть № 1. Там Анастасии поставили диагноз «пневмония». Результаты её теста на коронавирус неизвестны, а в Минздраве Пермского края сообщили, что Петрова была в тяжёлом состоянии на аппарате ИВЛ.

По последним данным, сейчас в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходит лечение дома, 30 умерли. Из них на Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.

Как писал NEWS.ru, новые меры по борьбе с коронавирусом правительство примет до конца недели. Соответствующее поручение дал Михаил Мишустин.