https://static.news.ru/photo/5813aee8-d7f3-11e9-a5d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Мать актрисы Любови Полищук Ольга Пантелеевна скончалась на 92-м году жизни в Омске. Об этом сообщил её внук, актёр Андрей Макаров.

Ольга Пантелеевна Полищук. 8 октября 1928 — 21 февраля 2020. Светлая память, — написал он в Instagram.

Ольга Полищук пережила свою дочь на 13 лет — народная артистка России Любовь Полищук ушла из жизни в 2006 году.

Как писал NEWS.ru, скончался петербургский актёр сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба. Артист умер на 54-м году жизни. Причина смерти неизвестна. Актёр снялся в популярных телесериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Невский. Проверка на прочность» и других.