Бывшая жена Старовойта обняла помощницу экс-министра на похоронах

Бывшая жена экс-министра транспорта Романа Старовойта неожиданно обняла его 25-летнюю помощницу Полину Копылову, передает издание «КП-Санкт-Петербург». Церемония прощания прошла 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Покойного похоронили недалеко от храма Блаженной Ксении.

По данным источника, помощницу Старовойта семья поначалу игнорировала. Однако после похорон сперва к ней подошли дочери экс-министра, а затем и бывшая супруга. Все трое обняли девушку. Корреспондент издания отметил у нее на пальце помолвочное кольцо.

Всего в последний путь Старовойта пришли проводить около 50 человек. Впереди траурной процессии шли бывшая жена, две дочери и мать. Последняя тяжело переживала утрату: ей помогали стоять, а у могилы она упала на колени и заплакала.

Ранее во время похорон Полина прошептала слова любви над гробом Старовойта. С собой она также принесла букет красных роз.

До этого младшая дочь Старовойта выразила сожаление, что отец не увидит ее выпускного и не сможет присутствовать, когда она станет врачом. Она также поблагодарила его за все, что он сделал для семьи.