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Скончался петербургский актёр сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба. Артист умер на 54-м году жизни. Об этом сообщил портал «КП — Санкт-Петербург».

Причина смерти неизвестна.

Актёр снялся в популярных телесериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Невский. Проверка на прочность» и других.

Отмечается, что Дмитрий Бульба работал в ТЮЗ имени Брянцева. Однако в последнее время снимался только в маленьких ролях в телесериалах.

Ранее NEWS.ru писал о том, что умер после продолжительной болезни актёр сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин. Ему было 47 лет. Он также снимался в сериале «Ментовские войны».