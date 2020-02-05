Скончался петербургский актёр сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба. Артист умер на 54-м году жизни. Об этом
Причина смерти неизвестна.
Актёр снялся в популярных телесериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Невский. Проверка на прочность» и других.
Отмечается, что Дмитрий Бульба работал в ТЮЗ имени Брянцева. Однако в последнее время снимался только в маленьких ролях в телесериалах.
Ранее NEWS.ru писал о том, что умер после продолжительной болезни актёр сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин. Ему было 47 лет. Он также снимался в сериале «Ментовские войны».
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