Умер старейший из осужденных нацистов В возрасте 102 лет умер нацист, обвиняемый в пособничестве при убийстве более 3,5 тысячи человек

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

В Германии скончался старейший из осужденных пособников нацистского режима Адольфа Гитлера Йозеф Шютц, которому было 102 года, передает издание Spiegel. В июне 2022 года его признали виновным в соучастии убийства более 3,5 тысячи человек. Шютц служил охранником в концлагере Заксенхаузен под Берлином. Мужчина до последнего не признавался, что работал в системе концлагерей. Вместо этого он утверждал, что работал на ферме. Суд не отнес это заявление к разряду достоверных на основании многочисленных документов с личными данными обвиняемого.

Шютц являлся самым пожилым человеком, которого признали виновным в преступлениях нацизма, совершенных в годы Второй мировой войны. Но в тюрьму он так и не попал, поскольку ждал рассмотрения апелляционной жалобы. Адвокат защиты Стефан Уотеркамп настаивал, что простую деятельность надзирателя концлагеря нельзя считать достаточной для осуждения за пособничество и подстрекательство к преступлениям нацистов. В ходе судебного разбирательства не было доказано, что обвиняемые совершали какие-либо конкретные акты убийства заключенных.

В декабре 2022 года суд в Германии признал виновной 97-летнего экс-секретаря концлагеря Штуттгоф Ирмгард Фуршнер. Ее признали причастной к более чем 10 тысячам случаев убийств. Согласно материалам дела, женщина работала у коменданта лагеря в период с июня 1943 по апрель 1945 года. Было установлено, что Фуршнер помогала начальникам концлагерей в систематических убийствах заключенных.