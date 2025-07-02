«Стоит подучить историю»: Канье Уэст выступит в России или его запретят?

Американский рэпер Канье Уэст столкнулся с мощнейшей критикой после выхода песни и клипа про Адольфа Гитлера, ему запретили въезд в Австралию. Состоится ли концерт Канье в России, запретят ли его и закроют ли въезд из-за симпатий к нацизму?

Что известно о запрете Канье Уэсту въехать в Австралию

Глава МВД Австралии Тони Берк сообщил, что его ведомство аннулировало визу Канье после выхода песни, посвященной главе Третьего рейха Адольфу Гитлеру. Его слова передает BBC.

«Я не позволю приехать в Австралию тому, кто утверждал, что антисемитизм рационален», — заявил глава ведомства.

Министр отметил, что Уэст и до выхода трека делал множество оскорбительных высказываний. Берк не уточнил, запретили ли Уэсту въезд в Австралию навсегда, однако отметил, что заявления рэпера на получение визы будут пересматриваться каждый раз после подачи в соответствии с законодательством Австралии.

8 мая Канье опубликовал трек о Гитлере — в День Победы в Европе и США. В клипе к песне снялись темнокожие мужчины, одетые в звериные шкуры и поющие нацистское приветствие хором. Позже Уэст опубликовал серию постов в X (бывший Twitter) о том, что изменил свои политические взгляды. Он подчеркнул, что «покончил с антисемитизмом».

У Канье будет концерт в Москве и Санкт-Петербурге или его запретят в России

Уэсту следует запретить въезд в Россию, поскольку он несет западные ценности, противоречащие интересам РФ, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Виталий Бородин Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

«У нас непростое время для нашей страны. У нас идет СВО. Зачем нам нужны западные артисты? Уэст — артист страны НАТО, которая поддерживает киевский террористический режим. У нас есть свои артисты, которые также могут выступать. И зачем нам здесь, в России, нужны западные ценности? Я считаю, что данного артиста пускать в страну однозначно нельзя. Он здесь не нужен», — высказался Бородин.

Также глава ФПБК выразил обеспокоенность деятельностью организаторов, которые пригласили Уэста в Россию.

«Я не понимаю этих организаторов, которые в РФ постоянно привозят Уэста. Я не понимаю, что они здесь пытаются нам популяризировать, навязывать другую культуру, внести в нашу страну западные ценности, молодежи забить голову. Я считаю, что нужна прокурорская проверка организаторов, которые его сюда привозят. Потому что непонятно, с какой целью и на чьи деньги это делается», — резюмировал Бородин.

С резкой критикой против Уэста обрушился художник Селим Бенсаад, законный правнук Иосифа Сталина. В разговоре с NEWS.ru он удивился, что темнокожий музыкант прославляет человека, который посвятил себя уничтожению людей его расы.

«Удивительное дело, черный рэпер прославляет Адольфа Гитлера, который радел за чистоту белой расы ариев, истребляя всех, даже армян не считая людьми. Я не понимаю, может, Канье Уэсту стоит для начала подучить историю из первоисточников, а не американских комиксов? Или он ошибочно полагает, что Гитлер истреблял только евреев? Спешу его расстроить, для Гитлера он — просто обезьяна на потеху», — сказал собеседник NEWS.ru.

Также Бенсаад напомнил о мрачных страницах истории: в «просвещенной» Европе до 1955 года чернокожих детей содержали в зоопарках как диковинных животных, в то время как в США вовсю процветала расовая сегрегация.

«Ни Канье Уэст, ни я бы не родились, если бы Гитлер победил в 1945 году», — подчеркнул правнук Сталина.

Канье Уэст Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Адвокат Александр Зорин в беседе с NEWS.ru заявил, что песня Уэста содержит откровенную пропаганду нацистской идеологии, демонстрацию нацистских приветствий и использование записи речи Адольфа Гитлера. Композиция однозначно является реабилитацией нацизма, считает он. Зорин сослался на часть 3 статьи 67.1 Конституции РФ, в которой закреплена обязанность государства чтить память защитников Отечества и обеспечивать защиту исторической правды. Эта норма — не формальность, а фундаментальный принцип, подчеркнул юрист.

Кроме того, отметил Зорин, статья 354.1 УК РФ запрещает реабилитацию нацизма, в частности оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана ВОВ, в том числе использование речей Гитлера. За это Уэсту может грозить наказание вплоть до лишения свободы.

«За это предусмотрены серьезные наказания — от крупных штрафов до лишения свободы на срок до пяти лет. Аналогично статьи 20.3 КоАП РФ и 282.4 УК РФ предусматривают ответственность за пропаганду нацистской символики и неоднократные нарушения», — предупредил адвокат

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