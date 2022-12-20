Суд в Германии признал виновной 97-летнюю экс-секретаря концлагеря Штуттгоф

Фото: shutterstock

Суд в Германии признал виновной 97-летнюю экс-секретаря концлагеря Штуттгоф Ирмгард Фуршнер, передает Spiegel. Следствие установило, что она причастна к более чем 10 000 случаям убийств.

Согласно материалам дела, женщина работала у коменданта лагеря в период с июня 1943 по апрель 1945 года. Следствие установило, что Фуршнер помогала начальникам концлагерей в систематических убийствах заключенных.

Адвокат женщины требовал оправдать ее. Линия защиты строилась на том, что якобы нельзя с уверенностью доказать, что Фуршнер знала о происходящих убийствах.

Я сожалею обо всем, что произошло, и сожалею, что в то время была в Штутгофе. Я не могу сказать больше, — сказала Фуршнер в последнем слове.

Spiegel узнало, что изначально Фуршнер не хотела предстать перед судом. В первый день разбирательства она исчезла рано утром из дома престарелых в Квикборне. Через несколько часов полиция задержала ее на улице в Гамбурге. Суд выдал ордер на арест.

Концлагерь Штуттгоф был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши к востоку от Гданьска — в нем содержалось более ста тысяч человек. Учреждение было известно тем, что преднамеренно не снабжало заключенных. В стенах концлагеря погибли около 65 тысяч узников: большинство людей умерло от болезней, истощения и жестокого обращения, однако там практиковались газовая камера и выстрел в шею.

Ранее NEWS.ru писал о том, зачем судят столетних солдат Третьего рейха. Председатель Московского антифашистского центра (МАЦ) Евгений Прошечкин предположил, что основная задача судов над состарившимися убийцами военного времени — не столько наказать нацистских «геронтов», сколько предупредить желающих повторить их «подвиги».