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31 июля 2025 в 18:25

Умер основатель Independent Media и экс-президент РБК Дерк Сауэр

Дерк Сауэр Дерк Сауэр Фото: Richard Wareham/IMAGO/Global Look Press

Медиаменеджер и бизнесмен Дерк Сауэр умер в возрасте 72 лет, сообщает портал Parool. Причиной смерти стали травмы, полученные в июне при управлении парусной лодкой.

Сауэр родился в Нидерландах и в 1989 году переехал в Москву, где основал издательский дом Independent Media. Под его руководством в России выходили газета «Ведомости» и российские издания журналов Esquire, Cosmopolitan и других международных брендов. С 2012 по 2015 год он занимал пост президента медиахолдинга РБК. Позже стал советником медиа VTimes (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) и владельцем The Moscow Times (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Последние годы жил в Нидерландах.

Ранее стало известно о смерти Фрэнка Маффея — основателя и последнего участника культовой группы Danny & the Juniors, подарившей миру такие хиты, как At the Hop и Rock and Roll Is Here to Stay. Певец, ставший одним из символов золотой эры рок-н-ролла 1950-х, скончался в возрасте 85 лет в кругу близких.

Ранее сообщалось о смерти легенды рестлинга Халка Хогана, скончавшегося в возрасте 71 года. По данным TMZ, причиной смерти звезды WWE мог стать сердечный приступ — медики выезжали в его дом во Флориде по соответствующему вызову.

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