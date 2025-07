Умер основатель Independent Media и экс-президент РБК Дерк Сауэр

Медиаменеджер и бизнесмен Дерк Сауэр умер в возрасте 72 лет, сообщает портал Parool. Причиной смерти стали травмы, полученные в июне при управлении парусной лодкой.

Сауэр родился в Нидерландах и в 1989 году переехал в Москву, где основал издательский дом Independent Media. Под его руководством в России выходили газета «Ведомости» и российские издания журналов Esquire, Cosmopolitan и других международных брендов. С 2012 по 2015 год он занимал пост президента медиахолдинга РБК. Позже стал советником медиа VTimes (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) и владельцем The Moscow Times (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Последние годы жил в Нидерландах.

