Умер легендарный голос русского дубляжа Андрей Ярославцев

На 65-м году жизни ушёл из жизни знаменитый актёр дубляжа Андрей Ярославцев, подаривший голос таким персонажам игр и фильмов, как Гимли из «Властелина колец», Оптимус Прайм из серии фильмов «Трансформеры», Золтан Хивай из серии видеоигр «Ведьмак» и капитан Прайс из Call of Duty. О кончине, причиной которой стал ковид, сообщил его коллега по цеху Дмитрий Череватенко.

Друзья, 2021 год несет не только радости, но и горечи... Сегодня, 26 декабря, на 65-м году жизни от ковида скончался Андрей Викторович Ярославцев. <...> Вроде вот только совсем недавно снимали с Андреем новый выпуск, он делился своей житейской мудростью, а потом раз... и человека нет. Кошмар... — написал Череватенко в посте VK.

После окончания школы будущий актёр поступил в Щукинское училище и снялся в нескольких фильмах, включая «Солнечный ветер» и «Впереди океан», тогда же пробует себя как актёр дубляжа, с 1992 года он начинает работать в озвучке зарубежных фильмов для НТВ и ОРТ. Его героями в те годы стали Брюс Уиллис в «Крепком орешке», Стивен Сигал, Мэл Гибсон и многие другие. Дети девяностых запомнили его в диснеевских «Утиных историях».

За свою карьеру Ярославцев принял участие в озвучке около 240 фильмов и десятков видеоигр, мультфильмов и сериалов. У него остались две дочери — Лиза и Катя.

Двумя днями ранее из жизни ушёл народный артист РСФСР Владимир Татосов, долгое время работавший в Большом драматическом театре и на киностудии «Ленфильм». Актёру было 95 лет.