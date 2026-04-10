Украшает шашлык и улетает быстрее мяса. Лук по-студенчески — готовится за 5 минут и стоит копейки

Беру лук, томатную пасту и масло — и готовлю закуску, которая улетает быстрее шашлыка. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для пикника, когда хочется чего-то остренького, хрустящего и бюджетного.

Получается обалденная вкуснятина: лук сохраняет хруст, но теряет горечь, становится сладковатым, с приятной кислинкой от томатной пасты и ароматом подсолнечного масла.

Для приготовления вам понадобится: 2 луковицы, 5 столовых ложек подсолнечного масла, 1 столовая ложка томатной пасты, соль по вкусу, щепотка сахара, щепотка черного перца. Лук нарежьте полукольцами, залейте кипятком на 1 минуту, затем слейте воду, охладите и дайте стечь лишней жидкости.

Добавьте соль, перец, масло и сахар, перемешайте. Вмешайте томатную пасту, еще раз тщательно перемешайте. Не заменяйте томатную пасту кетчупом — лук станет слишком сладким. Подавайте к шашлыку, мясу или просто с хлебом. Эта закуска обойдется в копейки, а исчезает первой.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.